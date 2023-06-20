ألمانيا تدعم الجهود المحلية والدولية لإجراء الانتخابات في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت الحكومة الألمانية حرصها على «دعم الجهود المحلية والدولية لإجراء الانتخابات وفق قوانين انتخابية عادلة»، حسب ما أعلنته وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

جاء ذلك على لسان السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت خلال لقائه وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش في مكتبها بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس.

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وقالت الوزارة الخارجية والتعاون الدولي إن المنقوش بحثت مع السفير الألماني خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، كما ناقشا مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية.

وأضافت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن السفير الألماني ميخائيل أونماخت عبر من جانبه للمنقوش خلال اللقاء عن عمق العلاقات الثنائية بين ألمانيا وليبيا.

لقاء المنقوش مع السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، الثلاثاء 20 يونيو 2023. (وزارة الخارجية)