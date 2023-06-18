  • Alwasat News
Atwasat

الدبيبة يستقبل مخاتير محلات بلدية بنغازي في منزله بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 18 يونيو 2023, 09:24 مساء
الدبيبة يستقبل مخاتير محلات بلدية بنغازي في منزله بطرابلس
لقاء الدبيبة مع مخاتير المحلات ببلدية بنغازي في منزله بطرابلس، الأحد 18 يونيو 2023. (حكومتنا)
alwasat radio

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الأحد في بيته بمدينة طرابلس، مخاتير محلات بلدية بنغازي، البالغ عددهم 45 مختارًا ممن شاركوا في الملتقى الأول لمخاتير محلات ليبيا بطرابلس، وفق منصة «حكومتنا».

وأعرب الدبيبة في كلمة له خلال اللقاء عن سعادته باستقبال مختاري محلات بنغازي والحديث معهم حول القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا على دورهم في المصالحة الوطنية ودعم الجهود لإجراء الانتخابات.

- خلال ملتقى مخاتير المحلات.. الدبيبة يطلق الهوية الموحدة للشؤون المحلية وتطبيق «بلديتي»
- الدبيبة: قطار الاستقرار والديمقراطية انطلق.. وقادرون على تجاوز كل العقبات

كما شدد الدبيبة في كلمته، على ضرورة أن يقوم المخاتير بدورهم في متابعة المشروعات المفعلة والجديدة داخل نطاق بلدية بنغازي، متعهدًا بتكثيف عملية متابعة تلك المشروعات معهم.

وأضافت منصة «حكومتنا» أن مخاتير المحلات أكدوا من جانبهم، على دعمهم جهود حكومة الوحدة الوطنية في تنظيم الإدارة المحلية على كافة مستوياتها، ورؤية الحكومة الساعية لتفعيل دور عمداء البلديات ومختاري المحلات فيما يتعلق بإجراء الانتخابات.

لقاء الدبيبة مع مخاتير المحلات ببلدية بنغازي في منزله بطرابلس، الأحد 18 يونيو 2023. (حكومتنا)
لقاء الدبيبة مع مخاتير المحلات ببلدية بنغازي في منزله بطرابلس، الأحد 18 يونيو 2023. (حكومتنا)
لقاء الدبيبة مع مخاتير المحلات ببلدية بنغازي في منزله بطرابلس، الأحد 18 يونيو 2023. (حكومتنا)
لقاء الدبيبة مع مخاتير المحلات ببلدية بنغازي في منزله بطرابلس، الأحد 18 يونيو 2023. (حكومتنا)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فلوسنا»: لقاء مع محمد الغويل.. حكم المافيات والعائلات في ليبيا

«فلوسنا»: لقاء مع محمد الغويل.. حكم المافيات والعائلات في ليبيا
شاهد.. مجنون كريستيانو يقتحم الملعب لحمله والاحتفال به في مباراة البوسنة وسط اندهاش «الدون» (صور)

شاهد.. مجنون كريستيانو يقتحم الملعب لحمله والاحتفال به في مباراة البوسنة وسط ...
«تحقيقات»: ماذا وراء هدم معالم تاريخية في وسط بنغازي؟

«تحقيقات»: ماذا وراء هدم معالم تاريخية في وسط بنغازي؟
«كلينكا»: متى يحدث الإجهاض وما هو الإجهاض المنسي؟

«كلينكا»: متى يحدث الإجهاض وما هو الإجهاض المنسي؟
«فلوسنا»: لقاء مع محمد الغويل.. هل توجد رؤية مستقبلية في ليبيا؟

«فلوسنا»: لقاء مع محمد الغويل.. هل توجد رؤية مستقبلية في ليبيا؟
السباعي: سنحوّل قرار بطلان انتخابات اتحاد الكرة إلى «الفيفا» فورا.. وندرس تشكيل لجنة تسييرية

السباعي: سنحوّل قرار بطلان انتخابات اتحاد الكرة إلى «الفيفا» فورا.. وندرس تشكيل ...
السبت.. سحب قرعة رباعي تتويج دوري السلة الليبي

السبت.. سحب قرعة رباعي تتويج دوري السلة الليبي
كاريكاتير خيري - اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية

كاريكاتير خيري - اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية
الليبي عبدالله هاجر يتوج بـ3 ميداليات في عالمية القوة البدنية بمالطا

الليبي عبدالله هاجر يتوج بـ3 ميداليات في عالمية القوة البدنية بمالطا
جامعة طبرق تستعد لتنظيم معرضها الدولي للكتاب

جامعة طبرق تستعد لتنظيم معرضها الدولي للكتاب
غينيا الاستوائية تخطف صدارة المجموعة العاشرة والمنتخب الوطني «الأخير»

غينيا الاستوائية تخطف صدارة المجموعة العاشرة والمنتخب الوطني «الأخير»
المنتخب الوطني يخسر أمام بوتسوانا بهدف ويفقد الأمل في التأهل لكأس الأمم الأفريقية

المنتخب الوطني يخسر أمام بوتسوانا بهدف ويفقد الأمل في التأهل لكأس الأمم ...
أطفال اليمن يخوضون «سباق المياه».. طوابير العطش تسبق الذهاب إلى المدرسة

أطفال اليمن يخوضون «سباق المياه».. طوابير العطش تسبق الذهاب إلى المدرسة
مبابي وميسي وهالاند يتنافسون على جائزة أفضل هدف بدوري أبطال أوروبا

مبابي وميسي وهالاند يتنافسون على جائزة أفضل هدف بدوري أبطال أوروبا
وفاة الشيخ المدني الشويرف.. وبلدية زليتن تعزي أسرته

وفاة الشيخ المدني الشويرف.. وبلدية زليتن تعزي أسرته
مصادر لـ«بوابة الوسط»: 4 أسماء لرئاسة التسييرية.. والأوجلي: لن نرحل إلا بقرار من «فيفا»

مصادر لـ«بوابة الوسط»: 4 أسماء لرئاسة التسييرية.. والأوجلي: لن نرحل إلا بقرار من...
الخارجية الأميركية: السلطات القضائية في ليبيا تفتقد فهم جرائم الاتجار بالبشر

الخارجية الأميركية: السلطات القضائية في ليبيا تفتقد فهم جرائم الاتجار بالبشر
سلة الأهلي بنغازي تواصل التصدر دون خسارة.. ورباعي التتويج بنظام التجمع من مرحلتين (صور)

سلة الأهلي بنغازي تواصل التصدر دون خسارة.. ورباعي التتويج بنظام التجمع من ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدعم المخطط العام لمدينة بنغازي الرئيسية
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدعم المخطط العام لمدينة بنغازي ...
المقريف يشدد على ضرورة إعلان نتيجة شهادة التعليم الأساسي قبل عيد الأضحى
المقريف يشدد على ضرورة إعلان نتيجة شهادة التعليم الأساسي قبل عيد ...
وفد من الطيران المدني المصري يتفقد مطار سبها
وفد من الطيران المدني المصري يتفقد مطار سبها
إطلاق حملة تطعيم استثنائية ضد «الحصبة» في 4 مناطق بالجنوب
إطلاق حملة تطعيم استثنائية ضد «الحصبة» في 4 مناطق بالجنوب
شاهد «اقتصاد بلس»: أرقام متضاربة بين المالية والمركزي.. فهل تشعل خلافا جديدا؟
شاهد «اقتصاد بلس»: أرقام متضاربة بين المالية والمركزي.. فهل تشعل ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الخطوط الليبية تعلن أسعارًا مخفضة لرحلاتها إلى 5 وجهات دولية
الخطوط الليبية تعلن أسعارًا مخفضة لرحلاتها إلى 5 وجهات دولية...
خبير يكشف سبب تأخر طائرة الخطوط الليبية 72 ساعة بمطار جدة.. ويطرح تساؤلات
خبير يكشف سبب تأخر طائرة الخطوط الليبية 72 ساعة بمطار جدة.. ......
طبيبة ليبية تلبي نداء الواجب على متن رحلة «الأفريقية».. ماذا حدث؟
طبيبة ليبية تلبي نداء الواجب على متن رحلة «الأفريقية».. ماذا......
افتتاح فصل دراسي نموذجي لتوطين التدريب في المجال البحري بميناء طرابلس
افتتاح فصل دراسي نموذجي لتوطين التدريب في المجال البحري ......
طبيب ليبي زائر يجري 30 جراحة تركيب مفصل مجانا
طبيب ليبي زائر يجري 30 جراحة تركيب مفصل مجانا...
المزيد
مخصصات الدعم خلال 5 أشهر: 60% للكهرباء ومنحة الأبناء
مخصصات الدعم خلال 5 أشهر: 60% للكهرباء ومنحة الأبناء...
الإثنين أول أيام شهر ذي الحجة لعام 1444 هجرية
الإثنين أول أيام شهر ذي الحجة لعام 1444 هجرية...
الدبيبة يستقبل مخاتير محلات بلدية بنغازي في منزله بطرابلس
الدبيبة يستقبل مخاتير محلات بلدية بنغازي في منزله بطرابلس...
شاهد «اقتصاد بلس»: أرقام متضاربة بين المالية والمركزي.. فهل تشعل خلافا جديدا؟
شاهد «اقتصاد بلس»: أرقام متضاربة بين المالية والمركزي.. فهل ......
إطلاق حملة تطعيم استثنائية ضد «الحصبة» في 4 مناطق بالجنوب
إطلاق حملة تطعيم استثنائية ضد «الحصبة» في 4 مناطق بالجنوب...
المزيد