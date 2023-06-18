الدبيبة يستقبل مخاتير محلات بلدية بنغازي في منزله بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الأحد في بيته بمدينة طرابلس، مخاتير محلات بلدية بنغازي، البالغ عددهم 45 مختارًا ممن شاركوا في الملتقى الأول لمخاتير محلات ليبيا بطرابلس، وفق منصة «حكومتنا».

وأعرب الدبيبة في كلمة له خلال اللقاء عن سعادته باستقبال مختاري محلات بنغازي والحديث معهم حول القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا على دورهم في المصالحة الوطنية ودعم الجهود لإجراء الانتخابات.

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كما شدد الدبيبة في كلمته، على ضرورة أن يقوم المخاتير بدورهم في متابعة المشروعات المفعلة والجديدة داخل نطاق بلدية بنغازي، متعهدًا بتكثيف عملية متابعة تلك المشروعات معهم.

وأضافت منصة «حكومتنا» أن مخاتير المحلات أكدوا من جانبهم، على دعمهم جهود حكومة الوحدة الوطنية في تنظيم الإدارة المحلية على كافة مستوياتها، ورؤية الحكومة الساعية لتفعيل دور عمداء البلديات ومختاري المحلات فيما يتعلق بإجراء الانتخابات.

لقاء الدبيبة مع مخاتير المحلات ببلدية بنغازي في منزله بطرابلس، الأحد 18 يونيو 2023. (حكومتنا)

لقاء الدبيبة مع مخاتير المحلات ببلدية بنغازي في منزله بطرابلس، الأحد 18 يونيو 2023. (حكومتنا)