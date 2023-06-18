حملة أمنية لقفل المواقع غير القانونية لبيع الوقود في زوارة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن زوارة، اليوم الأحد، إطلاق حملة أمنية لقفل قنوات بيع الوقود غير القانونية داخل نطاق مديرية أمن زوارة، في إطار إجراءات القضاء على ظاهرة تهريب الوقود.

وأشارت مديرية أمن زوارة إلى أنها شاركت مع القوة المشكلة من غرفة العمليات العسكرية زوارة والكتيبة «105 مشاة» بالحملة الأمنية، بحسب بيان لمديرية الأمن على «فيسبوك».

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ونبهت مديرية أمن زوارة جميع أصحاب المحطات إلى الالتزام بفتح المحطات بدوام كامل إلى حين انتهاء الطلبية وعدم قفل الأبواب أمام المواطنين، لافتة إلى أنه في حال المخالفة سيجري التواصل مع إدارة العمليات النفطية بشركة البريقة لوقف تزويد المحطات المخالفة.

جانب من حملة أمنية لإغلاق مواقع بيع الوقود بطريقة غير قانونية في نطاق مديرية أمن زوارة، الأحد 18 يونيو 2023 (مديرية أمن زوارة)

جانب من حملة أمنية لإغلاق مواقع بيع الوقود بطريقة غير قانونية في نطاق مديرية أمن زوارة، الأحد 18 يونيو 2023 (مديرية أمن زوارة)

جانب من حملة أمنية لإغلاق مواقع بيع الوقود بطريقة غير قانونية في نطاق مديرية أمن زوارة، الأحد 18 يونيو 2023 (مديرية أمن زوارة)