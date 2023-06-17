بالصور.. الحداد يتفقد دوريات وتمركزات في المنطقة العسكرية الوسطى

القاهرة - بوابة الوسط

أجرى رئيس الأركان العامة لقوات الجيش التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، الفريق أول ركن محمد الحداد، زيارة تفقدية للدوريات وتمركزات الوحدات العسكرية داخل الحدود الإدارية في المنطقة العسكرية الوسطى، رفقة آمر المنطقة العسكرية الوسطى، وآمر اللواء 53 مشاة مستقل، وآمر الكتيبة 603 مشاة، وعدد من القيادات العسكرية في المنطقة.

وتوجّه رئيس الأركان العامة من مقر اللواء 53 مشاة مستقل إلى محمية أبوقرين، وكان في اسقباله آمر شعبة الاحتياط بقوة مكافحة الإرهاب، وعدد من الضباط وضباط الصف من منتسبي الجيش، وفق بيان صادر عن رئاسة الأركان.

الحداد التقى عددا من الأهالي

أجرى الحداد زيارة تفقدية لعدد من الدوريات في كل من: أبوقرين، مرورا بالوشكة، والبويرات الحسون، وحوش الملح، وأبونجيم، ووادي زمزم، ووادي بي، وبوابة وادي اللود. وحسب البيان، تفقد رئيس الأركان تمركزات منتسبي الجيش الليبي من «اللواء 53 مشاة مستقل، والكتيبة 603 مشاة، وشعبة الاحتياط بقوة مكافحة الإرهاب، والاستخبارات العسكرية، والشرطة العسكرية»، ومدى جاهزيتهم في هذه المناطق، وخطتهم في تسيير الدوريات وحفظ الأمن.

وأشاد الحداد بتضافر «الجهود وجاهزيتهم وانضباطهم في تأدية مهامهم في هذه الظروف في ظل ارتفاع درجات الحرارة، والتضحيات التي يبذلونها في سبيل استقرار الأمن، وملاحقة فلول الإجرام والتهريب ومكافحةالإرهاب»، مبديا استعداده لـ«تقديم كل الإمكانات اللازمة ليعم الأمن في المنطقة».

كما التقى رئيس الأركان العامة عددا من أهالي وأعيان منطفة وادي زمزم، والمناطق المجاورة لها، للوقوف على احتياجاتهم. وعبروا - وفق البيان - عن مدى امتنانهم لهذه الزيارة، مؤكدين أهمية دور الدوريات والقوات المتمركزة بهذه المناطق في استتباب الأمن.

وأكد الحداد للحاضرين «أهمية تضافر الجهود من الجميع، وضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات التي تقضي على الجريمة والتهريب، ليسود الأمن في هذه المناطق».

الفريق أول محمد خلال تفقده دوريات وتمركزات بالمنطقة العسكرية الوسطى، 15 يونيو 2023. (رئاسة الأركان)

الفريق أول محمد خلال تفقده دوريات وتمركزات بالمنطقة العسكرية الوسطى، 15 يونيو 2023. (رئاسة الأركان)