وزارة المالية: 69% من موارد ليبيا نفطية.. و27 ضرائب وإتاوات

القاهرة - بوابة الوسط

أظهرت بيانات وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الخميس، استتحواذ إيرادات النفط ومشتقاته على 69%ـ بواقع 33 مليارًا و380 مليونًا و400 ألف دينار، من إجمالي الموارد المالية العامة المحققة خلال الفترة من أول يناير حتى 31 مايو المنقضي، البالغة 46 مليارًا و704 ملايين و671 ألفًا و679 دينارًا.

وجاء في المرتبة الثانية إيرادات الضرائب والإتاوات على الشركات النفطية بنسبة 27%، وبواقع 13 مليارًا و324 مليونًا و271 ألفًا و679 دينارًا، حسب تقرير الإفصاح والشفافية المالية العامة عن الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، نشرتها الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

- استمرار تباين بيانات «المركزي» و«المالية» بشأن الإيرادات والنفقات العامة

والنسبة الباقية من الموارد المالية العامة توزعت بواقع 3% للإيرادات السيادية الأخرى البالغة مليارًا و197 مليونًا و269 ألفًا و571 دينارًا، و1% تمثل بواقي أرصدة الحسابات عن السنوات السابقة البالغة 704 ملايين و617 ألفًا و606 دينارًا.

وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية تنشر تقرير الإفصاح والشفافية المالية العامة للأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، الخميس 15 يونيو 2023 (صفحة الوزارة على فيسبوك)

رسم يوضح توزيع نسب الموارد العامة للدولة (وزارة المالية)