استمرار تباين بيانات «المركزي» و«المالية» بشأن الإيرادات والنفقات العامة

القاهرة - بوابة الوسط

أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة ومصرف ليبيا المركزي، تباينًا واضحًا، لا سيما فيما يتعلق بإجمالي الإنفاق والإيراد خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مايو المنقضي.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتباين فيها الأرقام الواردة في تقرير المصرف المركزي ووزارة المالية بشأن بنود النفقات والإيرادات العامة.

وبلغ إجمالي نفقات الجهات العامة 32.6 مليار دينار بحسب بيان الإفصاح والشفافية الصادر عن وزارة المالية اليوم الخميس، مقابل 32.1 مليار دينار وفق بيان المصرف المركزي الصادر في 8 يونيو الجاري. أما الإيرادات العامة، فسجلت 48.6 مليار دينار لدى وزارة المالية، مقابل 47.7 مليار دينار. وفق تقرير المصرف المركزي نفسه.

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بنود الإنفاق

وبشأن بنود الإنفاق، فقد بلغت مصروفات الباب الأول (الرواتب) 22.9 مليار دينار، حسب بيانات وزارة المالية، و22.7 مليار دينار وفق بيانات المركزي، بفارق 200 مليون دينار. وبلغت نفقات الباب الثاني (التيسيرية) ثلاثة مليارات دينار لدى الوزارة، و2.8 مليار دينار في بيانات المركزي، بنفس الفارق.

لكن الإنفاق على الباب الثالث (التنمية) والباب الرابع (الدعم) جاءت متوافقة، بواقع 2.2 مليار دينار للأول و4.4 مليار دينار للثاني، دون أي اختلاف. وفق التقريرين.