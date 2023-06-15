«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على أقصى الساحل الشرقي

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة إلى قوية على أقصى الساحل الشرقي، تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم الخميس، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 2.75 متر على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• السماء صافية إلى قليلة السحب.

• الرياح شمالية غربية وتكون متغيرة الاتجاه على ساحل زوارة سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.75 متر.

• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

• درجة الحرارة تتراوح بين 20 و22 درجة مئوية.

• الرؤية جيدة.