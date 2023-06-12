إزالة وانتشال لغم أرضي من وادي دينار شمال بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

تمكن أعضاء هيئة السلامة الوطنية بمدينة بني وليد، اليوم الإثنين، من إزالة وانتشال لغم أرضي من وادي دينار شمال المدينة تمهيدا للتخلص منه.

وأوضح مصدر بمكتب هيئة السلامة الوطنية في بني وليد في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن عملية الانتشال جاءت بعد ورود بلاغ إلى المكتب من أحد المواطنين عن وجود لغم أرضي جرفته السيول في الوادي.

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وأكد المصدر، أن أعضاء هيئة السلامة الوطنية عملوا على تأمين اللغم ووضعه في المكان المخصص إلى أن يجري إتلافه والتخلص منه بالطرق الصحيحة مع بقية المخلفات الحربية التي جرى جمعها في وقت سابق.

وطالب مكتب هيئة السلامة الوطنية ببني وليد، الأهالي بضرورة عدم المساس بأي أجسام غريبة يجري العثور عليها في مناطق وأحياء وأودية المنطقة والإبلاغ عنها بالتواصل السريع مع المكتب للتعامل معها وإزالتها.

إزالة وانتشال لغم أرضي من وادي دينار شمال بني وليد. (هيئة السلامة الوطنية)