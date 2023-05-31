انتشال صاروخ من مخلفات الحرب عُثر عليه أثناء إزالة مبنى وسط بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

أكد مصدر أمني في بني وليد، لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، انتشال صاروخ من مخلفات الحرب عُثر عليه أثناء عملية إزالة مبنى القلعة في وسط المدينة لأجل بناء مبنى جديد، مرجحًا أن يكون الصاروخ من مخلفات حرب 2011.

كما أكد المصدر لـ«بوابة الوسط» اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة خلال عملية الإزالة وانتشال الصاروح وذلك بالتعاون مع مديرية الأمن ووحدة المفرقعات بقسم هيئة السلامة الوطنية في بني وليد.

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من جهتها طالبت هيئة السلامة الوطنية ببني وليد جميع المواطنين بالتعاون مع فريق المفرقعات في حال وجود أي أجسام غريبة والإبلاغ عنها لدى الهيئة وعدم مساسها حفاظًا على سلامة أرواحهم.

انتشال صاروخ من مخلفات الحرب عُثر عليه أثناء إزالة مبنى القلعة وسط بني وليد. (الإنترنت)

انتشال صاروخ من مخلفات الحرب عُثر عليه أثناء إزالة مبنى القلعة وسط بني وليد. (الإنترنت)