اللافي يثني على دعم قطر للمسار الديمقراطي في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أثنى عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي على دعم قطر للمسار الديمقراطي في ليبيا، ومتابعة ملف المصالحة الوطنية في مراحله الأولى، مؤكدًا أن عمل المجلس الرئاسي بالمرحلة الحالية «هدفه الوصول إلى الانتخابات في أقرب الآجال».

جاء ذلك في لقاء اللافي مع سفير دولة قطر لدى ليبيا خالد الدوسري بمقر ديوان المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، اليوم الأحد.

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وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن لقاء اللافي مع سفير قطر تناول عددًا من القضايا الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز العمل العربي المشترك، ومستجدات ملف الانتخابات المرتقبة في ليبيا.

وأضاف المكتب الإعلامي أن السفير القطري أكد خلال اللقاء عمق العلاقات بين البلدين، ودعم بلاده جهود المجلس الرئاسي ودوره في المرحلة الحالية خاصة في ما اتُخِذ من خطوات في ملف المصالحة الوطنية.