اللافي يناقش مع الغرياني قضايا المصالحة الوطنية

القاهرة - بوابة الوسط

التقى عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، اليوم الإثنين، مفتي عام ليبيا السابق الصادق الغرياني، وذلك بمقر دار الإفتاء في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن لقاء اللافي والغرياني «خطوة مهمة نحو تعزيز المصالحة الوطنية في ليبيا»، موضحاً أنهما ناقشا «القضايا المتعلقة بالمصالحة الوطنية، التي كانت على رأس أولويات المجلس الرئاسي».

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وأضاف المكتب الإعلامي أن اللقاء جرى خلاله «التأكيد على الحوار والتعاون بين القيادات السياسية والدينية في ليبيا لتعزيز السلام والاستقرار، من خلال جملة من الإجراءات، بما في ذلك الحوار، ومعالجة الأسباب الجذرية للنزاع».

لقاء اللافي مع الغرياني بمقر دار الإفتاء في طرابلس، الإثنين 29 مايو 2023. (المجلس الرئاسي)