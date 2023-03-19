الدبيبة يلتقي الغرياني بمقر دار الإفتاء

القاهرة - بوابة الوسط

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، المفتي السابق الصادق الغرياني، وذلك بمقر دار الإفتاء في العاصمة طرابلس، للتشاور والنقاش حول بعض القضايا العامة.

وقالت دار الإفتاء عبر صفحتها على «فيسبوك»: «استقبل مفتي عام ليبيا الشيخ الدكتور الصادق بن عبدالرحمن الغرياني رئيس حكومة الوحدة الوطنية المهندس عبدالحميد الدبيبة بمقر دار الإفتاء الليبية للنقاش والتشاور حول بعض القضايا العامة المتعلقة بالوطن والمواطن».

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ونشرت دار الإفتاء صورتين للدبيبة مع الغرياني دون أن تقدم مزيدًا من التفاصيل بشأن اللقاء. في حين لم ينشر المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة أو منصات الحكومة أي معلومات عن اللقاء.

لقاء الدبيبة مع الغرياني بمقر دار الإفتاء، الأحد 19 يناير 2023. (دار الإفتاء)