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الشيباني: المرحلة الثانية من خطة تأمين الحدود ستغطي المسافة من غدامس إلى غات

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 يونيو 2023, 07:31 مساء
الشيباني: المرحلة الثانية من خطة تأمين الحدود ستغطي المسافة من غدامس إلى غات
رئيس جهاز حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، العقيد محمد الشيباني المرحاني. (وزارة الداخلية)
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نوه رئيس جهاز حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية، العقيد محمد الشيباني المرحاني، بأن المرحلة الثانية من الخطة الاستراتيجية لتأمين الحدود ستغطي المسافة من غدامس شمالًا حتى غات جنوبًا على الحدود الغربية لليبيا، مؤكدًا تجهيز احتياجات هذه المرحلة كافة.

وقال الشيباني في تصريح نشرته وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الأحد، إن «الخطة الاستراتيجية لعمل وزارة الداخلية كانت من أولوياتها تأمين حدود الدولة الليبية، ولهذا عمل الجهاز فور دعمه أخيرًا من قبل الوزارة على أداء مهامه في قواطع أمنية بالمناطق الجنوبية والشرقية والغربية».

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وأوضح الشيباني أن أولى مراحل الخطة الاستراتيجية لتأمين الحدود كانت بالمنطقة الغربية بتأسيس القاطع الأمني العسة والممتد من منطقة رأس اجدير شمالًا إلى وازن جنوبًا لمسافة 224 كيلو مترًا، وتكليف الدوريات بالعمل بعد توفير كافة الاحتياجات من القوة البشرية والتجهيزات التشغيلية الضرورية.

وأكد الشيباني أنه خلال المدة القادمة سوف تنطلق المرحلة الثانية بالقاطع الجنوبي والتي «ستكون موازية للمرحلة الأولى بالقاطع الغربي بالخط الممتد من مدينة غدامس إلى غات بمسافة 300 كيلو متر»، مؤكدًا تجهيز جميع الاحتياجات لتنفيذ هذه المرحلة بتعليمات من وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي.

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