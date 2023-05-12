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ضبط 62 مهاجرًا غير شرعي بالحدود الليبية التونسية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 12 مايو 2023, 11:10 مساء
ضبط 62 مهاجرًا غير شرعي بالحدود الليبية التونسية
المهاجرون على متن حافلة بعد ضبطهم على الحود الليبية - التونسية. (وزارة الداخلية)
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أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مساء الجمعة، أن جهاز حرس الحدود التابع للوزارة تمكن من ضبط 62 مهاجرًا غير شرعي بالحدود الليبية - التونسية بعد أن تقطعت بهم السبل في الصحراء.

وأكدت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن المهاجرين جرى ضبطهم من قبل الدوريات الأمنية الصحراوية بجهاز حرس الحدود المكلفة بتأمين الحدود الليبية - التونسية والتي تمتد على مسافة 200 كلم من رأس جدير وصولاً إلى وازن.

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وقالت الوزارة إن المهاجرين الذين ألقي القبض عليهم من جنسيات أفريقية مختلفة جرى ضبطهم «في مجموعات متفرقة تقطعت بهم السبل في الصحراء».

تقديم الرعاية الصحية والتحفظ على المهاجرين
كما أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة تقديم الرعاية الصحية للمهاجرين والتحفظ عليهم بمقر القاطع الأمني الحدودي العسة إلى حين إحالتهم إلى جهات الاختصاص.

ويكثف جهاز حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية خلال الأسابيع الأخيرة دورياته الأمنية على الحدود الليبية التونسية.

المهاجرون على متن حافلة بعد ضبطهم على الحود الليبية - التونسية. (وزارة الداخلية)
المهاجرون على متن حافلة بعد ضبطهم على الحود الليبية - التونسية. (وزارة الداخلية)
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