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دوريات أمنية على الحدود «الليبية - التونسية» من منطقة رأس جدير إلى العسة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 23 أبريل 2023, 04:26 مساء
دوريات أمنية على الحدود «الليبية - التونسية» من منطقة رأس جدير إلى العسة
دوريات قاطع العسة الأمني التابع لجهاز حرس الحدود على الحدود الليبية - التونسية. (وزارة الداخلية)
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أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأحد، تسيير دوريات أمنية على الحدود «الليبية - التونسية» من منطقة العسة جنوبًا إلى رأس جدير شمالًا.

وأكدت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» استمرار العمل الأمني لدوريات قاطع العسة الأمني الحدودي بجهاز حرس الحدود على الحدود الليبية - التونسية من منطقة رأس جدير إلى منطقة العسة.

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وأضافت وزارة الداخلية أن الدوريات الأمنية التابعة لقاطع العسة الأمني، قامت بتمركز أمني بالطريق الرابط بين منطقتي الرقدالين والعسة؛ وذلك ضمن الخطة الأمنية الصادرة عن إدارة الجهاز التابع للوزارة.

دوريات قاطع العسة الأمني التابع لجهاز حرس الحدود على الحدود الليبية - التونسية. (وزارة الداخلية)
دوريات قاطع العسة الأمني التابع لجهاز حرس الحدود على الحدود الليبية - التونسية. (وزارة الداخلية)
دوريات قاطع العسة الأمني التابع لجهاز حرس الحدود على الحدود الليبية - التونسية. (وزارة الداخلية)
دوريات قاطع العسة الأمني التابع لجهاز حرس الحدود على الحدود الليبية - التونسية. (وزارة الداخلية)
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