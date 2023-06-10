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«الأرصاد»: رياح نشطة وارتفاع درجات الحرارة في المناطق الغربية بسبب منخفض صحراوي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 10 يونيو 2023, 10:19 صباحا
«الأرصاد»: رياح نشطة وارتفاع درجات الحرارة في المناطق الغربية بسبب منخفض صحراوي
سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)
alwasat radio

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية حدوث منخفض صحراوي، اليوم، يؤثر على المناطق الغربية للبلاد بارتفاع في درجات الحرارة مع رياح نشطة نسبيا.

وقال المركز، في بيان حالة الطقس اليوم السبت 10 يونيو 2023، إن المنخفض الصحراوي سينتقل تأثيره غدا، ليشمل مناطق الوسط والجنوب الشرقي.

راس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة – جبل نفوسة
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، وتتكاثر السحب غدا مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على المناطق من الخمس حتى مصراتة.
الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط مساءً، مما قد يتسبب في إثارة الأتربة والغبار، وتتحول غدا إلى شمالية فشمالية غربية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 29 و34 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وما بين 37 و40 درجة مئوية على الدواخل، وتسجل انخفاضا غدا على أغلب المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، وتتكاثر مساء الغد مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة تتحول غدا على مناطق الخليج إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 24-29 درجة مئوية، وتسجل زيادة غدا على مناطق الخليج، ثم تتراجع يوم الإثنين.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة
حالة السماء: صافية، ومن المتوقع أن تتكاثر السحب غدا على غات.
الرياح: جنوبية شرقية فجنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال، وتتحول يوم الإثنين إلى شمالية شرقية فشمالية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 39 و44 درجة مئوية، وتتراجع غدا على غدامس والحمادة، ويوم الإثنين على بقية المناطق.

الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى خفيفة السرعة، وتتحول يوم الإثنين إلى جنوبية شرقية فجنوبية غربية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 35 و37 درجة مئوية، وتسجل زيادة تدريجية بداية من الغد، ثم تتراجع من مساء الإثنين .

«الأرصاد»: رياح نشطة وارتفاع درجات الحرارة في المناطق الغربية بسبب منخفض صحراوي
«الأرصاد»: رياح نشطة وارتفاع درجات الحرارة في المناطق الغربية بسبب منخفض صحراوي
«الأرصاد»: رياح نشطة وارتفاع درجات الحرارة في المناطق الغربية بسبب منخفض صحراوي
«الأرصاد»: رياح نشطة وارتفاع درجات الحرارة في المناطق الغربية بسبب منخفض صحراوي
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