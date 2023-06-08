  • Alwasat News
Atwasat

في العدد 394: «بوزنيقة».. توافقات أم خلافات؟.. والشفافية مقابل استثمارات النفط

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 08 يونيو 2023, 08:42 مساء
في العدد 394: «بوزنيقة».. توافقات أم خلافات؟.. والشفافية مقابل استثمارات النفط
الصفحة الأولى من العدد «394» من جريدة «الوسط»، الخميس 8 يونيو 2023 (بوابة الوسط)
alwasat radio

صدر اليوم الخميس العدد 394 من جريدة «الوسط» وفي صدر صفحته الأولى موضوع يرصد مستقبل العملية السياسية في ليبيا بعد نتائج اجتماعات لجنة «6+6»، والتي اعتبرها البعض شهادة نجاح في لعبة كسب الوقت! وجاء الموضوع الرئيسي بعنوان: «بوزنيقة تدق مسماراً جديدًا في نعش الموعد الانتخابي». وذلك بعد تأجيل الاتفاق على شروط الترشح للانتخابات البرلمانية والرئاسية وسط ردود فعل وطنية ودولية متباينة.

ونقرأ في الصفحة الثالثة موضوعين أحدهما جاء بعنوان: «جهاز القوى المساندة هل يحل أزمة التشكيلات المسلحة؟».

للاطلاع على العدد 394 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

هل تزايد نفوذ روسيا في ليبيا؟
ويتصدر الصفحة الرابعة موضوع بعنوان: «تقرير أميركي: تزايد نفوذ روسيا بورقة فاغنر وملف النفط الليبي».

أيضاً نقرأ في الصفحة نفسها موضوعاً طبياً، وجاء بعنوان: «انطلاق حملة التطعيم ضد الحصبة في 4 بلديات».

ونطالع في الصفحة الخامسة موضوعات يتصدرها تقرير بعنوان: «على مسؤولية أفريكوم: فريقان في ليبيا يساندان الدعم السريع».
كما نطالع في الصفحة نفسها تقريراً مجمعاً عن أزمة المياه وجاء تحت عنوان: «القطراني: بدائل لتوفير الأمن المائي الليبي»، فيما شمل إعلان جهاز النهر الصناعي استئناف ضخ المياه بخط ترهونة ـ أبوزيان.

أيضا نطالع في الصفحة موضوعاً عن ترحيل مئات من المهاجرين المصريين وغيرهم من شرق ليبيا.

للاطلاع على العدد 394 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

تنديد دولي بتفجير سد كاخوفكا
وإلى الملفات العربية والدولية ونطالع في الصفحة السادسة موضوعاً رئيسياً يرصد تطورات الصراع الروسي الأوكراني عنوانه: «تنديد دولي بتفجير سد كاخوفكا الأوكراني.. وإجلاء السكان جراء الفيضانات».

ويتصدر الصفحة السابعة موضوع بعنوان: «المعارك تتواصل في الخرطوم للأسبوع الثامن.. وسكان يتخوفون من حصار كامل».

الشفافية مقابل الاستثمار الأجنبي في النفط الليبي
وإلى الاقتصاد ونطالع في الصفحة الثامنة تقريراً منسوباً إلى صندوق النقد الدولي بعنوان: «2 مليار دولار احتياطي النقد الأجنبي والأصول المجمدة الليبية».

وفي الصفحة التاسعة نقرأ موضوعات منها موضوع يكشف استراتيجة جديدة بخبرة أميركية وعنوانه: «خبير: الشفافية مقابل الاستثمار الأجنبي في النفط الليبي».

الرواية الشفوية.. كيف تنعش الذاكرة الليبية؟
ومن الاقتصاد إلى الثقافة ونطالع في الصفحة الثانية عشر ندوة نظمها المركز الليبي للدراسات التاريخية وجاءت بعنوان: «الرواية الشفوية.. كيف تنعش الذاكرة الليبية؟»

وفي صفحة الفن نطالع موضوعات منها خبر عنوانه: الليبي «علي سالم ضيف شرف ليالي المسرح الحر الدولي».

كما نطالع تقريراً حول الدورة 80 من مهرجان فينسيا التي تنطلق نهاية أغسطس، وجاء بعنوان: «إيطاليا تتزين لاستقبال مهرجان البندقية السينمائي العريق».

للاطلاع على العدد 394 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

مشروع وطني لتطوير الكرة الليبية
وفي الرياضة نطالع في الصفحة الخامسة عشر موضوعات منها موضوع بعنوان: «حكومة الوحدة تطلق مشروعاً وطنياً لتطوير الكرة في 5 أعوام».

وفي الصفحة ذاتها نقرأ أيضاً تقريرا بعنوان: «الوداد المغربي يستقبل الأهلي المصري في نهائي مثير بدوري أبطال أفريقيا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة الأخضر والأهلي بنغازي في «دورينا»

انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة الأخضر والأهلي بنغازي في «دورينا»
قناة «الوسط» تنقل قرعة دور سداسي التتويج للدوري الليبي

قناة «الوسط» تنقل قرعة دور سداسي التتويج للدوري الليبي
بسبب الديون.. طرح جريدة «ذي تلغراف» البريطانية للبيع

بسبب الديون.. طرح جريدة «ذي تلغراف» البريطانية للبيع
كاريكاتير حليم - مخرجات اللجنة المشتركة 6+6

كاريكاتير حليم - مخرجات اللجنة المشتركة 6+6
اليوم اتحاد الكرة يجري قرعة الدور السداسي

اليوم اتحاد الكرة يجري قرعة الدور السداسي
برشلونة يكذب ميسي في بيان رسمي.. ونيمار يعرض نفسه على «البارسا»

برشلونة يكذب ميسي في بيان رسمي.. ونيمار يعرض نفسه على «البارسا»
اشتباكات وحريق في محيط مجمع أسلحة في الخرطوم

اشتباكات وحريق في محيط مجمع أسلحة في الخرطوم
طلاب الثانوية يؤدون امتحاناتهم في التعبير والإنشاء (صور)

طلاب الثانوية يؤدون امتحاناتهم في التعبير والإنشاء (صور)
المقريف: أكثر من 123 ألف طالب تقدموا لامتحانات شهادة التعليم الثانوي

المقريف: أكثر من 123 ألف طالب تقدموا لامتحانات شهادة التعليم الثانوي
أوكرانيا: الفيضانات تغمر 600 كيلومتر مربع بعد تدمير سد كاخوفكا

أوكرانيا: الفيضانات تغمر 600 كيلومتر مربع بعد تدمير سد كاخوفكا
تعديل ساعات العمل في إيران توفيرا للكهرباء

تعديل ساعات العمل في إيران توفيرا للكهرباء
بريطانيا تستضيف هذا العام أول قمة عالمية للذكاء الصناعي

بريطانيا تستضيف هذا العام أول قمة عالمية للذكاء الصناعي
وست هام بطلاً لدوري المؤتمر الأوروبي على حساب فيورنتينا (صور)

وست هام بطلاً لدوري المؤتمر الأوروبي على حساب فيورنتينا (صور)
الأمم المتحدة تطلق «أرشيفا مركزيا» للأدلة على جرائم تنظيم «داعش» في العراق

الأمم المتحدة تطلق «أرشيفا مركزيا» للأدلة على جرائم تنظيم «داعش» في العراق
انتهت.. عبر قناة «الوسط»: مباراة التحدي والتعاون

انتهت.. عبر قناة «الوسط»: مباراة التحدي والتعاون
شاهد.. الشلماني: دوري التتويج في تونس وداخل ليبيا من العام المقبل.. تقليص الفرق ضروري.. ولجنة قريبا للتطوير

شاهد.. الشلماني: دوري التتويج في تونس وداخل ليبيا من العام المقبل.. تقليص الفرق ...
قناة الوسط «WTV» في قلب حدث دوري التتويج السداسي

قناة الوسط «WTV» في قلب حدث دوري التتويج السداسي
محللون: مسودة القوانين الانتخابية تسمح للجميع بالترشح.. ويجب ترك القرار للشعب

محللون: مسودة القوانين الانتخابية تسمح للجميع بالترشح.. ويجب ترك القرار للشعب
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
مباحثات أمنية ليبية - تركية في طرابلس
مباحثات أمنية ليبية - تركية في طرابلس
الدبيبة لـ«نوفا»: سنوقع اتفاقية جديدة «كبيرة» للنفط والغاز يوليو المقبل
الدبيبة لـ«نوفا»: سنوقع اتفاقية جديدة «كبيرة» للنفط والغاز يوليو ...
«يونيسف» يطّلع على احتياجات بلدية بنغازي
«يونيسف» يطّلع على احتياجات بلدية بنغازي
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 51 قطعة حشيش و6900 قرص ترامادول في مصراتة
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 51 قطعة حشيش و6900 قرص ترامادول في مصراتة
في العدد 394: «بوزنيقة».. توافقات أم خلافات؟.. والشفافية مقابل استثمارات النفط
في العدد 394: «بوزنيقة».. توافقات أم خلافات؟.. والشفافية مقابل ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الخطوط الليبية تعلن أسعارًا مخفضة لرحلاتها إلى 5 وجهات دولية
الخطوط الليبية تعلن أسعارًا مخفضة لرحلاتها إلى 5 وجهات دولية...
السفارة الأميركية تعلن تغييرات في قواعد التأشيرات لليبيين (فيديو)
السفارة الأميركية تعلن تغييرات في قواعد التأشيرات لليبيين ......
مجلة لـ«أفريكوم»: «فريقان» في ليبيا يدعمان حميدتي
مجلة لـ«أفريكوم»: «فريقان» في ليبيا يدعمان حميدتي...
حظر تجول في طبرق ابتداءً من اليوم وحتى إشعار آخر
حظر تجول في طبرق ابتداءً من اليوم وحتى إشعار آخر...
طبيبة ليبية تلبي نداء الواجب على متن رحلة «الأفريقية».. ماذا حدث؟
طبيبة ليبية تلبي نداء الواجب على متن رحلة «الأفريقية».. ماذا......
المزيد
«المركزي»: 32.1 مليار دينار إجمالي الإنفاق خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام
«المركزي»: 32.1 مليار دينار إجمالي الإنفاق خلال الأشهر ......
القوى الغربية تحث الليبيين على المشاركة البناءة مع باتيلي لتأمين البيئة اللازمة للانتخابات
القوى الغربية تحث الليبيين على المشاركة البناءة مع باتيلي ......
الدبيبة يدعو إلى تطوير العلاقات بين ليبيا وإيطاليا في كافة المجالات
الدبيبة يدعو إلى تطوير العلاقات بين ليبيا وإيطاليا في كافة ......
في العدد 394: «بوزنيقة».. توافقات أم خلافات؟.. والشفافية مقابل استثمارات النفط
في العدد 394: «بوزنيقة».. توافقات أم خلافات؟.. والشفافية ......
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 51 قطعة حشيش و6900 قرص ترامادول في مصراتة
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 51 قطعة حشيش و6900 قرص ترامادول في ......
المزيد