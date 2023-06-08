في العدد 394: «بوزنيقة».. توافقات أم خلافات؟.. والشفافية مقابل استثمارات النفط

القاهرة - بوابة الوسط

صدر اليوم الخميس العدد 394 من جريدة «الوسط» وفي صدر صفحته الأولى موضوع يرصد مستقبل العملية السياسية في ليبيا بعد نتائج اجتماعات لجنة «6+6»، والتي اعتبرها البعض شهادة نجاح في لعبة كسب الوقت! وجاء الموضوع الرئيسي بعنوان: «بوزنيقة تدق مسماراً جديدًا في نعش الموعد الانتخابي». وذلك بعد تأجيل الاتفاق على شروط الترشح للانتخابات البرلمانية والرئاسية وسط ردود فعل وطنية ودولية متباينة.

ونقرأ في الصفحة الثالثة موضوعين أحدهما جاء بعنوان: «جهاز القوى المساندة هل يحل أزمة التشكيلات المسلحة؟».

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هل تزايد نفوذ روسيا في ليبيا؟

ويتصدر الصفحة الرابعة موضوع بعنوان: «تقرير أميركي: تزايد نفوذ روسيا بورقة فاغنر وملف النفط الليبي».

أيضاً نقرأ في الصفحة نفسها موضوعاً طبياً، وجاء بعنوان: «انطلاق حملة التطعيم ضد الحصبة في 4 بلديات».

ونطالع في الصفحة الخامسة موضوعات يتصدرها تقرير بعنوان: «على مسؤولية أفريكوم: فريقان في ليبيا يساندان الدعم السريع».

كما نطالع في الصفحة نفسها تقريراً مجمعاً عن أزمة المياه وجاء تحت عنوان: «القطراني: بدائل لتوفير الأمن المائي الليبي»، فيما شمل إعلان جهاز النهر الصناعي استئناف ضخ المياه بخط ترهونة ـ أبوزيان.

أيضا نطالع في الصفحة موضوعاً عن ترحيل مئات من المهاجرين المصريين وغيرهم من شرق ليبيا.

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تنديد دولي بتفجير سد كاخوفكا

وإلى الملفات العربية والدولية ونطالع في الصفحة السادسة موضوعاً رئيسياً يرصد تطورات الصراع الروسي الأوكراني عنوانه: «تنديد دولي بتفجير سد كاخوفكا الأوكراني.. وإجلاء السكان جراء الفيضانات».

ويتصدر الصفحة السابعة موضوع بعنوان: «المعارك تتواصل في الخرطوم للأسبوع الثامن.. وسكان يتخوفون من حصار كامل».

الشفافية مقابل الاستثمار الأجنبي في النفط الليبي

وإلى الاقتصاد ونطالع في الصفحة الثامنة تقريراً منسوباً إلى صندوق النقد الدولي بعنوان: «2 مليار دولار احتياطي النقد الأجنبي والأصول المجمدة الليبية».

وفي الصفحة التاسعة نقرأ موضوعات منها موضوع يكشف استراتيجة جديدة بخبرة أميركية وعنوانه: «خبير: الشفافية مقابل الاستثمار الأجنبي في النفط الليبي».

الرواية الشفوية.. كيف تنعش الذاكرة الليبية؟

ومن الاقتصاد إلى الثقافة ونطالع في الصفحة الثانية عشر ندوة نظمها المركز الليبي للدراسات التاريخية وجاءت بعنوان: «الرواية الشفوية.. كيف تنعش الذاكرة الليبية؟»

وفي صفحة الفن نطالع موضوعات منها خبر عنوانه: الليبي «علي سالم ضيف شرف ليالي المسرح الحر الدولي».

كما نطالع تقريراً حول الدورة 80 من مهرجان فينسيا التي تنطلق نهاية أغسطس، وجاء بعنوان: «إيطاليا تتزين لاستقبال مهرجان البندقية السينمائي العريق».

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مشروع وطني لتطوير الكرة الليبية

وفي الرياضة نطالع في الصفحة الخامسة عشر موضوعات منها موضوع بعنوان: «حكومة الوحدة تطلق مشروعاً وطنياً لتطوير الكرة في 5 أعوام».

وفي الصفحة ذاتها نقرأ أيضاً تقريرا بعنوان: «الوداد المغربي يستقبل الأهلي المصري في نهائي مثير بدوري أبطال أفريقيا».