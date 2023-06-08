تاياني: استعادة الوحدة في ليبيا أمر ضروري لتحقيق الاستقرار

القاهرة - بوابة الوسط

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، إن «استعادة الوحدة الحقيقية في ليبيا والعمل على إجراء انتخابات حقيقية، يعد أمرا ضروريا لضمان تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي كذلك».

وأضاف تاياني في تصريح تلفزيوني نقلته وكالة «نوفا» الإيطالية: «مقتل العقيد معمر القذافي كان خطأ؛ لأن الوضع ساء على إثر ذلك»، وتابع أن « (رئيس الحكومة الإيطالية الأسبق) سيلفيو برلسكوني كان محقا في هذه المسألة أيضا».

تاياني: أقمنا طاولة ثابتة بين إيطاليا وليبيا

وكشف الوزير الإيطالي توقيع اتفاقات عدة مع الجانب الليبي من خلال شركة «إيني» الإيطالية ووزارة الداخلية، على هامش زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، إلى إيطاليا.

وقال تاياني إنه التقى الدبيبة أمس كما سيلتقي به مجددا، اليوم، مشيرا إلى التوقيع «بالأمس على اتفاقات من خلال شركة إيني ووزارة الداخلية»، ومضى موضحا: «أقمنا طاولة ثابتة بين إيطاليا وليبيا ستكون مرفقة بلقاءات بين الشركات، كما نذكر بأننا نعيد بناء مطار طرابلس».

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توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين ليبيا وإيطاليا في مجالات الطاقة والاستثمار والهجرة والربط الكهربائي

توقيع مذكرات تفاهم بين ليبيا وإيطاليا في مجالات الطاقة والاستثمار والهجرة

ووقع وفد حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، خلال اجتماع تقابلي مع الحكومة الإيطالية، برئاسة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، في روما، أمس الأربعاء، عددا من مذكرات التفاهم في مجالات الطاقة والهجرة والربط الكهربائي والبحري، وفق بيان صادر عن منصة «حكومتنا» الرسمية.

وشملت مذكرات التفاهم مجالات «النفط والغاز الطبيعي، والاستثمار المشترك في المناطق المغمورة بمنطقة حوض المتوسط، وفي المناطق اليابسة بحوض غدامس، والربط الكهربائي والهجرة وحماية الحدود، وتفعيل عقدي محطتي معالجة المياه والصرف الصحي، وربط ليبيا مع إيطاليا بالكابل البحري».

وناقش الجانبان، خلال الاجتماع، متابعة أعمال اللجان الثنائية لرفع الحظر الجوي على الطيران المدني الليبي في إيطاليا، وتحديد موعد نهائي لذلك، والخطوات اللازم اتخاذها لإنشاء اللجنة العليا الليبية - الإيطالية، وانعقاد المنتدى الاقتصادي الليبي - الإيطالي.

ويرافق الدبيبة خلال زيارته إيطاليا وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، ووزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، ووزير المواصلات محمد سالم الشهوبي، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات.