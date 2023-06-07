إيطاليا تؤكد أهمية إجراء الانتخابات الليبية بأسرع وقت ممكن

القاهرة - بوابة الوسط

نقلت وكالة «آكي» عن مصادر في الحكومة الإيطالية قولها إن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ناقشت مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة «أهمية الدعوة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية في أقرب وقت ممكن».

وأشارت المصادر إلى أن ميلوني أكدت دور وساطة الأمم المتحدة والمبعوث الأممي عبدالله باتيلي الذي يسعى لتوافق الليبيين على إجراء الانتخابات بنهاية العام الجاري.

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وحسب المصادر نفسها فإنه «بهذا المعنى، ستواصل إيطاليا العمل لضمان قدر أكبر من وحدة هدف المجتمع الدولي لضمان نجاح وساطة الأمم المتحدة» في هذا الصدد.

وفي أحدث التطورات المرتبطة بالانتخابات، لم تنجح اللجنة المشتركة «6+6» في الاتفاق بشأن القوانين الانتخابية، بنهاية اجتماعات استمرت لمدة 10 أيام في بوزنيقة المغربية.