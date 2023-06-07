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إيطاليا تؤكد أهمية إجراء الانتخابات الليبية بأسرع وقت ممكن

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 07 يونيو 2023, 11:45 مساء
إيطاليا تؤكد أهمية إجراء الانتخابات الليبية بأسرع وقت ممكن
مراسم استقبال الدبيبة بمقر الحكومة الإيطالية في روما، الأربعاء 7 يونيو 2023. (حكومتنا)
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نقلت وكالة «آكي» عن مصادر في الحكومة الإيطالية قولها إن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ناقشت مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة «أهمية الدعوة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية في أقرب وقت ممكن».

وأشارت المصادر إلى أن ميلوني أكدت دور وساطة الأمم المتحدة والمبعوث الأممي عبدالله باتيلي الذي يسعى لتوافق الليبيين على إجراء الانتخابات بنهاية العام الجاري.

- ميلوني تكشف محاور اجتماعها مع الدبيبة في روما
- تأجيل التوقيع على اتفاق بوزنيقة بشأن قوانين الانتخابات

وحسب المصادر نفسها فإنه «بهذا المعنى، ستواصل إيطاليا العمل لضمان قدر أكبر من وحدة هدف المجتمع الدولي لضمان نجاح وساطة الأمم المتحدة» في هذا الصدد.

وفي أحدث التطورات المرتبطة بالانتخابات، لم تنجح اللجنة المشتركة «6+6» في الاتفاق بشأن القوانين الانتخابية، بنهاية اجتماعات استمرت لمدة 10 أيام في بوزنيقة المغربية.

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