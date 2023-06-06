المجلس الرئاسي يتشاور مع الدبيبة حول قضايا عامة متعلقة بالوطن والمواطن

القاهرة - بوابة الوسط

عقد المجلس الرئاسي مجتمعًا، اليوم الثلاثاء، لقاء مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، وذلك للتشاور حول بعض القضايا العامة المتعلقة بالوطن والمواطن.

ولم يعلن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أي تفاصيل أخرى للاجتماع الذي ضم أعضاء المجلس الرئاسي محمد المنفي وموسى الكوني وعبدالله اللافي مع الدبيبة في طرابلس.

ويأتي الاجتماع في خضم تطورات سياسية تشهدها البلاد؛ حيث من المتوقع أن يجري الإعلان في وقت لاحق اليوم عن مخرجات اجتماع اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية «6+6» المشكلة من مجلسي النواب والدولة التي تواصل اجتماعاتها في منتجع بوزنيقة بالمغرب.

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لقاء المنفي مع مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة والسفير السوداني

وجاء الاجتماع بعد لقاءات رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع كل من مندوبة المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة السفيرة بربرا وودوارد، وسفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هورندال، وكذلك لقائه مع السفير السوداني لدى ليبيا إبراهيم محمد أحمد.

وأطلعت المندوبة البريطانية، المنفي، على جهود المملكة المتحدة بمجلس الأمن ومع الأمين العام للأمم المتحدة وممثله الخاص لدى ليبيا لتنسيق الموقف الدولي تجاه مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد بما يؤدي إلى تحقيق الاستقرار وإنجاز المصالحة الوطنية الشاملة وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية قبل نهاية هذا العام.

كما قدم السفير السوداني للمنفي إحاطة حول الأحداث الجارية في السودان، وكذلك الجهود الدبلوماسية التي يبذلها الوسطاء الإقليميون والدوليون لإحلال السلام والاستقرار في البلد الشقيق، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.