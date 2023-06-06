السفير السوداني يطلع المنفي على التطورات وجهود السلام في بلاده

القاهرة - بوابة الوسط

أطلع السفير السوداني لدى ليبيا إبراهيم محمد أحمد، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، على التطورات الأخيرة وجهود إحلال السلام في بلاده، وذلك خلال استقباله بديوان المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، اليوم الثلاثاء.

وقدم السفير السوداني إحاطة إلى المنفي «عن الأحداث المؤسفة التي شهدها السودان خلال الفترة الأخيرة، وكذلك عن الجهود الدبلوماسية التي يبذلها الوسطاء الإقليميون والدوليون لإحلال السلام والاستقرار في السودان الشقيق»، وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

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كما أشاد السفير السوداني بكلمة المنفي خلال القمة العربية الأخيرة التي عُقِدت في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية التي رحب فيها بانعقاد محادثات جدة بين الأطراف السودانية من أجل إحلال السلام في السودان، وكذلك أعلن استعداد ليبيا للمشاركة في تلك الجهود ودعمها.

السفير السوداني والوفد المرافق له خلال لقاء المنفي في طرابلس، الثلاثاء 6 يونيو 2023. (المجلس الرئاسي)

السفير السوداني لدى ليبيا إبراهيم محمد أحمد خلال لقاء المنفي في طرابلس، الثلاثاء 6 يونيو 2023. (المجلس الرئاسي)