لجنة حكومية تتابع سلامة إجراءات مبادرة الدبيبة للإسكان في 7 بلديات

القاهرة - بوابة الوسط

قالت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إن لجنة التحقق من أعمال اللجان الفرعية بالبلديات، لتنفيذ مبادرة رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة للإسكان الشبابي والأسر المحتاجة، أجرت زيارةً إلى سبع لجان فرعية.

وأوضحت الحكومة، في بيان، أن اللجان شملت بلديات: بني وليد، والقره بوللي، وزليتن، وسيدي السايح، ومصراتة، ومسلاتة، وتاورغاء، وفق منصة حكومتنا. ونوه البيان بأن اللجنة تحققت من سلامة الإجراءات والبيانات لدى اللجان، وتأكدت من التزامها بالشروط والمعايير المحددة للمبادرة، وإحالة النتائج إلى وزير الشباب.



صعوبات في تنفيذ مبادرة الدبيبة

ولقي تنفيذ المبادرة بعض الصعوبات العملية، وذهبت بعض البلديات إلى التشكيك في نزاهة عملية اختيار المستفيدين منها، وطالب عدد من البلديات حكومة الوحدة الوطنية بوقف تنفيذها في مناطقهم إلى حين مراجعة قوائم المستفيدين، والتأكد من مطابقتهم الشروط.

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وخلال اجتماع في فبراير الماضي، أكد الدبيبة «قبول أي ملاحظات من اللجان الفرعية، ومراجعتها في القائمة المُعتمدة سابقًا لمبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة»، وذلك لـ«تأكيد أن يكون الاعتماد حسب معايير الاختيار المعلنة»، مشددًا على «ضرورة البدء في المرحلة الثانية للمتقدمين، لتقديم الخدمة لهم»، وفق منصة «حكومتنا».

لجنة التحقق من أعمال اللجان الفرعية بمبادرة الدبيبة لإسكان الشبابي في إحدى جلسات المتابعة. (حكومتنا)

لجنة التحقق من أعمال اللجان الفرعية بمبادرة الدبيبة لإسكان الشبابي في إحدى جلسات المتابعة. (حكومتنا)

لجنة التحقق من أعمال اللجان الفرعية بمبادرة الدبيبة لإسكان الشبابي في إحدى جلسات المتابعة. (حكومتنا)

لجنة التحقق من أعمال اللجان الفرعية بمبادرة الدبيبة لإسكان الشبابي في إحدى جلسات المتابعة. (حكومتنا)