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بلدية عين زارة توضح آلية اختيار المستفيدين بمبادرة الإسكان الشبابي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 فبراير 2023, 08:16 مساء
بلدية عين زارة توضح آلية اختيار المستفيدين بمبادرة الإسكان الشبابي
شعار بلدية عين زارة (فيسبوك)
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قالت بلدية عين زارة، اليوم الثلاثاء، إنها خاطبت وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بخصوص مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة، وتنتظر تحديد النسبة المقررة في عملية الاقتراع بخصوص المستفيدين.

وأضافت البلدية، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن وزارة الشباب ستحدد النسبة المقررة للبلدية، وبعدها ستقوم بإجراء اقتراع لكل محلة على حدة وفق لجنة تتكون من خمسة أشخاص أو أكثر.

وأوضحت أنها لا تريد الوقوع في أخطاء، حيث ستجري عملية الاقتراع من خلال بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لبلدية عين زارة.

- لجنة شكاوى حكومية لقروض الإسكان الشبابي.. ومجالس بلدية تطلب وقف القوائم
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وفي 4 فبراير الجاري، أخلت اللجنة العليا لمبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة مسؤوليتها عن اختيار قوائم المستفيدين، مؤكدة أنها «مُحالة من اللجان الفرعية بالبلديات».

جاء ذلك بعدما طالبت خمسة مجالس بلدية بوقف القوائم المنشورة في وقت سابق للمستفيدين من اللجنة، وذلك في رسائل إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، الذي أعلن قبوله «أي ملاحظات» بخصوص المبادرة من اللجان الفرعية.

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