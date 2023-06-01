وصول 2000 اسطوانة غاز طهي إلى سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

استقبلت بلدية سرت، اليوم الخميس، قافلة تضم أربع شاحنات محملة باسطوانات غاز الطهي، قادمة من مستودع البريقة الوسطى مصراتة.

وقال مدير إدارة الشؤون الاقتصادية ببلدية سرت حسن عون الله لـبوابة الوسط إن القافلة التي وصلت نقاط البيع بسرت تقدر تضم 2000 اسطوانة غاز طهي، وهي الكمية التي تكفي سكان سرت، لأول مرة منذ سنوات.

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وأوضح أن السعر بنقاط البيع بسرت وضواحيها خمسة دنانير للاسطوانة الواحدة.

وفي 25 مايو المنقضي، وافقت شركة البريقة لتسويق النفط على إنشاء مصنع لتعبئة اسطوانات غاز الطهي في سرت، ومضاعفة كمية غاز الطهي المخصصة للبلدية إلى ألفي اسطوانة يوميًا بدلاً من ألف في السابق.