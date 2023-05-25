«البريقة» تقيم مصنعًا لتعبئة غاز الطهي بسرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

وافقت شركة البريقة لتسويق النفط على إنشاء مصنع لتعبئة أسطوانات غاز الطهي في سرت، ومضاعفة كمية غاز الطهي المخصصة للبلدية إلى ألفي أسطوانة يوميًا بدلاً من ألف في السابق.

جاء ذلك خلال زيارة وفد لبلدية سرت والاجتماع مع عميدها مختار المعداني، ضم رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط فؤاد عبدالرحمن، وأعضاء لجنة الإدارة بشركة البريقة المهندس ميلاد هجرس ومصطفي عون، وفرج الجعيدي، وعبدالرحمن العبيدي، بحضور عضو المجلس البلدي سرت مخلوف حامد ورئيس المجلس الاجتماعي لقبائل سرت.

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وأفاد مدير إدارة الإعلام بالبلدية بأن الاجتماع تدارس عددًا من الملفات المهمة المتعلقة بنغازي الطهي والوقود بالمحطات المنتشرة بالمنطقة وملاحظات بلدية سرت.

وأكد رئيس مجلس الإدارة بالشركة العامة للبريقة وتسويق النفط الموافقة على إقامة مصنع لتعبئة أسطوانات غاز الطهي، وزيادة عدد شاحنات غاز الطهي إلى أربع شاحنات يوميًا، أي ما يعادل ألفي أسطوانة يوميا بدلا من ألف أسطوانة في السابق.

جانب من زيارة مسؤولي شركة البريقة لتسويق النفط إلى بلدية سرت، الخميس 25 مايو 2023 (بوابة الوسط)

جانب من زيارة مسؤولي شركة البريقة لتسويق النفط إلى بلدية سرت، الخميس 25 مايو 2023 (بوابة الوسط)