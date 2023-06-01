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ضبط رجل وامرأة بحوزتهما 4 بنادق كلاشنكوف وهواتف محمولة ومبلغ مالي بطريق باطن الجبل

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 01 يونيو 2023, 03:28 مساء
ضبط رجل وامرأة بحوزتهما 4 بنادق كلاشنكوف وهواتف محمولة ومبلغ مالي بطريق باطن الجبل
الرجل والمرأة الموقوفين بمركز شرطة يفرن. (وزارة الداخلية)
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ألقت دوريات تابعة للإدارة العامة للدعم المركزي ومكتب جهاز مكافحة المخدرات في يفرن، القبض على رجل وامرأة بحوزتهما أربع بنادق كلاشنكوف وعدد من الهواتف المحمولة ومبلغ من المال بطريق باطن الجبل.

وقالت وزارة الداخلية إن الرجل والمرأة كانا يستقلان سيارة نوع «هيونداي إلنترا» وأُلقي القبض عليهما بالقرب من جسر وادي الأثل بطريق باطن الجبل الغربي، وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

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وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الموقوفين وإحالتهما إلى مركز شرطة يفرن من حيث الاختصاص.

المضبوطات التي عثر عليها مع الرجل والمرأة الموقوفين بمركز شرطة يفرن. (وزارة الداخلية)
المضبوطات التي عثر عليها مع الرجل والمرأة الموقوفين بمركز شرطة يفرن. (وزارة الداخلية)
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