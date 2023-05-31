  • Alwasat News
Atwasat

رئيس وأعضاء المحكمة العسكرية العليا يؤدون اليمين القانونية أمام الدبيبة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 31 مايو 2023, 12:36 مساء
رئيس وأعضاء المحكمة العسكرية العليا يؤدون اليمين القانونية أمام الدبيبة
الدبيبة خلال أداء أحد أعضاء المحكمة العسكرية اليمين القانونية، 31 مايو 2023، (صورة من مقطع فيديو)
alwasat radio

أدى رئيس وأعضاء هيئة المحكمة العسكرية العليا، اليوم الأربعاء، اليمين القانونية أمام رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة.

وقال الدبيبة إن المحكمة عليها مسؤوليات كبيرة خصوصًا بعد سنوات من التشويش على عمل المؤسستين العسكرية والقضائية، حسب حديثه في مقطع فيديو بمراسم أداء اليمين، منشور على صفحة «حكومتنا» في موقع «فيسبوك».

وأضاف مخاطبًا أعضاء المحكمة العسكرية: «نريد منكم أن تقفوا مع الحق، وهذا هو مطلب الشعب الذي يرى فيكم أنكم تردون الظلم عن أفراد المؤسسة العسكرية... المؤسسة (العسكرية) منظمة ومنتظمة ولكن الإهمال الذي صار الأعوام الماضية لا يجب أن نتهاون معه».

وأكمل: «نريد أحكامًا حقيقية مع مراعاة الظروف والحالة العامة للمجتمع ودولتنا، وما مرت به من تجارب ومشكلات».

الدبيبة خلال مراسم أداء اليمين القانونية لرئيس وأعضاء المحكمة العسكرية.
الدبيبة خلال مراسم أداء اليمين القانونية لرئيس وأعضاء المحكمة العسكرية.
اجتماع للدبيبة مع أعضاء المحكمة على هامش المراسم.
اجتماع للدبيبة مع أعضاء المحكمة على هامش المراسم.
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مع بلوغ التضخم 700%.. التسوق الليلي يزدهر في زيمبابوي

مع بلوغ التضخم 700%.. التسوق الليلي يزدهر في زيمبابوي
الخارجية الأميركية: واشنطن لا تؤيد تنفيذ هجمات داخل روسيا

الخارجية الأميركية: واشنطن لا تؤيد تنفيذ هجمات داخل روسيا
بعد الهجوم بمسيرات على موسكو.. بوتين: أوكرانيا تريد ترويع الروس

بعد الهجوم بمسيرات على موسكو.. بوتين: أوكرانيا تريد ترويع الروس
القائمة الرسمية للمنتخب الليبي لمواجهة بوتسوانا في تصفيات الأمم الأفريقية

القائمة الرسمية للمنتخب الليبي لمواجهة بوتسوانا في تصفيات الأمم الأفريقية
«جوليان إسكوديه» يكشف أسرار تألق إشبيلية في «يوروبا ليغ»

«جوليان إسكوديه» يكشف أسرار تألق إشبيلية في «يوروبا ليغ»
شاهد في «وسط الخبر»: اشتباكات الحلفاء بطرابلس.. والإعدام للدواعش في مصراتة

شاهد في «وسط الخبر»: اشتباكات الحلفاء بطرابلس.. والإعدام للدواعش في مصراتة
حكومة الدبيبة تعلن حصيلة المرحلة الأولى للعملية العسكرية في «الساحل الغربي»

حكومة الدبيبة تعلن حصيلة المرحلة الأولى للعملية العسكرية في «الساحل الغربي»
كاريكاتير خيري - اشتباكات مسلحة في طرابلس بين «أجهزة أمنية رسمية»

كاريكاتير خيري - اشتباكات مسلحة في طرابلس بين «أجهزة أمنية رسمية»
أبوزريبة في جلسة «النواب»: أغلب الضربات الجوية في الزاوية «تصفية حسابات سياسية».. وأطالب النائب العام بالتحقيق

أبوزريبة في جلسة «النواب»: أغلب الضربات الجوية في الزاوية «تصفية حسابات ...
الإعدام والمؤبد لـ37 متهما في محاكمة الدواعش بمصراتة (صور)

الإعدام والمؤبد لـ37 متهما في محاكمة الدواعش بمصراتة (صور)
الطرابلسي يكشف تفاصيل الاشتباكات في العاصمة ليل أمس (فيديو)

الطرابلسي يكشف تفاصيل الاشتباكات في العاصمة ليل أمس (فيديو)
شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: «حراس الفضيلة».. تحصين للأخلاق أم هيمنة سلفية؟

شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: «حراس الفضيلة».. تحصين للأخلاق أم هيمنة سلفية؟
الاتصال المفرط بالأدوات الرقمية في أماكن العمل يؤدي إلى حمل ذهني زائد

الاتصال المفرط بالأدوات الرقمية في أماكن العمل يؤدي إلى حمل ذهني زائد
كاريكاتير خيري - تعدد اللجان

كاريكاتير خيري - تعدد اللجان
رغم الحظر.. 9 ملايين جنيه إسترليني صادرات الأسلحة البريطانية إلى ليبيا منذ 2011

رغم الحظر.. 9 ملايين جنيه إسترليني صادرات الأسلحة البريطانية إلى ليبيا منذ 2011
جريدة «الوسط»: قبل 6 أشهر من موعدها المفترض.. الانتخابات مهددة بالترحيل

جريدة «الوسط»: قبل 6 أشهر من موعدها المفترض.. الانتخابات مهددة بالترحيل
استخراج كتلة شعر «ضخمة» من بطن فتاة في عملية نادرة بمركز البيضاء الطبي

استخراج كتلة شعر «ضخمة» من بطن فتاة في عملية نادرة بمركز البيضاء الطبي
طفلان بطرابلس يسرقان 160 ألف دينار من أسرتهما لشراء حسابات في لعبة «بابجي»

طفلان بطرابلس يسرقان 160 ألف دينار من أسرتهما لشراء حسابات في لعبة «بابجي»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
حالة الطقس في ليبيا (الأربعاء 31 مايو 2023)
حالة الطقس في ليبيا (الأربعاء 31 مايو 2023)
فرنسا تعرب عن قلقها بشأن الوضع في الزاوية.. وتدعو إلى منع التصعيد
فرنسا تعرب عن قلقها بشأن الوضع في الزاوية.. وتدعو إلى منع التصعيد
رئيس وأعضاء المحكمة العسكرية العليا يؤدون اليمين القانونية أمام الدبيبة
رئيس وأعضاء المحكمة العسكرية العليا يؤدون اليمين القانونية أمام ...
حكومة الوحدة الوطنية تبحث العجز في معاشات ومكافآت العسكريين
حكومة الوحدة الوطنية تبحث العجز في معاشات ومكافآت العسكريين
الجروشي يتحدث عن أزمة انتشار الألغام في ليبيا خلال جلسة الاتحاد البرلماني الدولي
الجروشي يتحدث عن أزمة انتشار الألغام في ليبيا خلال جلسة الاتحاد ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
السفيرة البريطانية ترتدي الزي التقليدي الليبي: ملابس فاخرة وجميلة
السفيرة البريطانية ترتدي الزي التقليدي الليبي: ملابس فاخرة ......
«الجوازات» تعلن تفاصيل مشروع استحداث جواز سفر وبطاقة هوية إلكترونية
«الجوازات» تعلن تفاصيل مشروع استحداث جواز سفر وبطاقة هوية ......
السفارة الأميركية تعلن تغييرات في قواعد التأشيرات لليبيين (فيديو)
السفارة الأميركية تعلن تغييرات في قواعد التأشيرات لليبيين ......
بالصور.. افتتاح المصرف التجاري الوطني- فرع الهواري
بالصور.. افتتاح المصرف التجاري الوطني- فرع الهواري...
نشرية لـ«أفريكوم»: «فريقان» في ليبيا يدعمان حميدتي
نشرية لـ«أفريكوم»: «فريقان» في ليبيا يدعمان حميدتي...
المزيد
ارتفاع اليورو والدولار في السوق الموازية
ارتفاع اليورو والدولار في السوق الموازية...
ورشة حول تطبيق القانون الدولي الإنساني خلال العمليات العسكرية بوزارة الدفاع
ورشة حول تطبيق القانون الدولي الإنساني خلال العمليات ......
«النواب» يقر تعديلا تشريعيا يمنع المحاكمات العسكرية للمدنيين
«النواب» يقر تعديلا تشريعيا يمنع المحاكمات العسكرية للمدنيين...
الجروشي يتحدث عن أزمة انتشار الألغام في ليبيا خلال جلسة الاتحاد البرلماني الدولي
الجروشي يتحدث عن أزمة انتشار الألغام في ليبيا خلال جلسة ......
حكومة الوحدة الوطنية تبحث العجز في معاشات ومكافآت العسكريين
حكومة الوحدة الوطنية تبحث العجز في معاشات ومكافآت العسكريين...
المزيد