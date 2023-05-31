رئيس وأعضاء المحكمة العسكرية العليا يؤدون اليمين القانونية أمام الدبيبة

القاهرة - بوابة الوسط

أدى رئيس وأعضاء هيئة المحكمة العسكرية العليا، اليوم الأربعاء، اليمين القانونية أمام رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة.

وقال الدبيبة إن المحكمة عليها مسؤوليات كبيرة خصوصًا بعد سنوات من التشويش على عمل المؤسستين العسكرية والقضائية، حسب حديثه في مقطع فيديو بمراسم أداء اليمين، منشور على صفحة «حكومتنا» في موقع «فيسبوك».

وأضاف مخاطبًا أعضاء المحكمة العسكرية: «نريد منكم أن تقفوا مع الحق، وهذا هو مطلب الشعب الذي يرى فيكم أنكم تردون الظلم عن أفراد المؤسسة العسكرية... المؤسسة (العسكرية) منظمة ومنتظمة ولكن الإهمال الذي صار الأعوام الماضية لا يجب أن نتهاون معه».

وأكمل: «نريد أحكامًا حقيقية مع مراعاة الظروف والحالة العامة للمجتمع ودولتنا، وما مرت به من تجارب ومشكلات».

الدبيبة خلال مراسم أداء اليمين القانونية لرئيس وأعضاء المحكمة العسكرية.

اجتماع للدبيبة مع أعضاء المحكمة على هامش المراسم.