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مباحثات بين حفتر ومسؤول مالطي (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 30 مايو 2023, 03:49 مساء
مباحثات بين حفتر ومسؤول مالطي (صور)
من مباحثات حفتر والسكرتير الدائم لوزارة الشؤون الخارجية والأوروبية المالطية كريستوفر كوتاجار بمقر القيادة العامة في بنغازي، 30 مايو 2023. (القيادة العامة)
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 أجرى القائد العام لقوات القيادة العامة المشير أركان حرب خليفة أبوالقاسم حفتر مباحثات مع السكرتير الدائم لوزارة الشؤون الخارجية والأوروبية المالطية كريستوفر كوتاجار بمقر القيادة العامة في بنغازي.

وبحث حفتر مع المسؤول المالطي «توطيد العلاقات وسبل التعاون بين ليبيا ومالطا»، وفق بيان صادر عن مكتب إعلام القيادة العامة. ولم يوضح البيان مزيدًا من التفاصيل.

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مباحثات حفتر مع السفيرة البريطانية والمبعوث الأممي
ومنذ مطلع الأسبوع، أجرى حفتر مباحثات مع السفيرة البريطانية كارولين هورندال والمبعوث الأممي عبدالله باتيلي.

من مباحثات حفتر والسكرتير الدائم لوزارة الشؤون الخارجية والأوروبية المالطية كريستوفر كوتاجار بمقر القيادة العامة في بنغازي، 30 مايو 2023. (القيادة العامة)
من مباحثات حفتر والسكرتير الدائم لوزارة الشؤون الخارجية والأوروبية المالطية كريستوفر كوتاجار بمقر القيادة العامة في بنغازي، 30 مايو 2023. (القيادة العامة)
من مباحثات حفتر والسكرتير الدائم لوزارة الشؤون الخارجية والأوروبية المالطية كريستوفر كوتاجار بمقر القيادة العامة في بنغازي، 30 مايو 2023. (القيادة العامة)
من مباحثات حفتر والسكرتير الدائم لوزارة الشؤون الخارجية والأوروبية المالطية كريستوفر كوتاجار بمقر القيادة العامة في بنغازي، 30 مايو 2023. (القيادة العامة)
من مباحثات حفتر والسكرتير الدائم لوزارة الشؤون الخارجية والأوروبية المالطية كريستوفر كوتاجار بمقر القيادة العامة في بنغازي، 30 مايو 2023. (القيادة العامة)
من مباحثات حفتر والسكرتير الدائم لوزارة الشؤون الخارجية والأوروبية المالطية كريستوفر كوتاجار بمقر القيادة العامة في بنغازي، 30 مايو 2023. (القيادة العامة)
من مباحثات حفتر والسكرتير الدائم لوزارة الشؤون الخارجية والأوروبية المالطية كريستوفر كوتاجار بمقر القيادة العامة في بنغازي، 30 مايو 2023. (القيادة العامة)
من مباحثات حفتر والسكرتير الدائم لوزارة الشؤون الخارجية والأوروبية المالطية كريستوفر كوتاجار بمقر القيادة العامة في بنغازي، 30 مايو 2023. (القيادة العامة)
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