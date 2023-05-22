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حفتر يستقبل سفيرة السويد لدى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 22 مايو 2023, 07:14 مساء
حفتر يستقبل سفيرة السويد لدى ليبيا
حفتر مع السفيرة السويدية لدى ليبيا ونائب القنصل السويدي، الإثنين 21 مايو 2023. (القيادة العامة)
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استقبل قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، في مكتبه بمقرّ القيادة العامة بمنطقة الرجمة في بنغازي سفيرة السويد لدى ليبيا أنّا بلوك مازوير، ونائب القنصل السويدي اندرس نيلسون.

وقال مكتب إعلام القيادة العامة إن لقاء حفتر مع السفيرة السويدية جرى خلاله التباحث في سبل التعاون المُشترك بين البلدين. دون أي تفاصيل.

- حفتر يستعرض مع السفير الفرنسي آخر التطورات على الساحة الليبية

وأمس الأحد استقبل حفتر السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج، والذي استعرض معه آخر التطورات على الساحة الليبية، وفق مكتب إعلام القيادة العامة.

لقاء حفتر مع السفيرة السويدية لدى ليبيا ونائب القنصل السويدي، الإثنين 21 مايو 2023. (القيادة العامة)
لقاء حفتر مع السفيرة السويدية لدى ليبيا ونائب القنصل السويدي، الإثنين 21 مايو 2023. (القيادة العامة)
لقاء حفتر مع السفيرة السويدية لدى ليبيا ونائب القنصل السويدي، الإثنين 21 مايو 2023. (القيادة العامة)
لقاء حفتر مع السفيرة السويدية لدى ليبيا ونائب القنصل السويدي، الإثنين 21 مايو 2023. (القيادة العامة)
لقاء حفتر مع السفيرة السويدية لدى ليبيا ونائب القنصل السويدي، الإثنين 21 مايو 2023. (القيادة العامة)
لقاء حفتر مع السفيرة السويدية لدى ليبيا ونائب القنصل السويدي، الإثنين 21 مايو 2023. (القيادة العامة)
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