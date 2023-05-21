حفتر يستعرض مع السفير الفرنسي آخر التطورات على الساحة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

استقبل قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، في مكتبه بمقر القيادة العامة في بنغازي، سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج.

وقال مكتب إعلام القيادة العامة في بيان، اليوم الأحد، إن اللقاء جرى خلاله استعراض آخر التطورات على الساحة الليبية، دون أي تفاصيل.

- المنفي يبحث مع السفير الفرنسي تطورات خطة «الرئاسي» لانتخابات 2023

يأتي لقاء حفتر مع السفير الفرنسي بعد أربعة أيام من اجتماع الأخير مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في مكتبه بالعاصمة طرابلس. والذي جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات خطة الرئاسي للوصول للانتخابات، وتقييم المسارين الأمني والعسكري، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

لقاء حفتر مع السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج، الأحد 21 مايو 2023. (القيادة العامة)