المنفي يبحث مع السفير الفرنسي تطورات خطة «الرئاسي» لانتخابات 2023

القاهرة - بوابة الوسط

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في مكتبه بالعاصمة طرابلس، اليوم الأربعاء، السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى المهراج، والوفد المرافق له.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن اللقاء «بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات خطة الرئاسي للوصول للانتخابات سنة 2023، عبر المسارات المتلازمة الاقتصادي والمصالحة، وتقييم المسار الأمني والعسكري».

- مجلس الدفاع وبسط الأمن يناقش الوضع الأمني بمدينة الزاوية والمنطقة الغربية

ويأتي لقاء رئيس المجلس الرئاسي مع السفير الفرنسي بعد يوم من اجتماع مجلس الدفاع وبسط الأمن، الذي عُقِد أمس الثلاثاء، برئاسة المنفي، وبحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، وعدد من المسؤولين، لمناقشة الوضع الأمني في المنطقة الغربية ومدينة الزاوية.