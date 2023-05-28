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انطلاق الدورة الثانية لمعرض ليبيا للنقل والخدمات اللوجستية في مصراتة غدا

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الأحد 28 مايو 2023, 08:31 مساء
انطلاق الدورة الثانية لمعرض ليبيا للنقل والخدمات اللوجستية في مصراتة غدا
شعار معرض ليبيا للنقل واللوجستيات في مصراتة من 29 إلى 31 مايو 2023. (المنطقة الحرة مصراتة)
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تنطلق غدًا الإثنين في مدينة مصراتة فعاليات الدورة الثانية لمعرض ليبيا للنقل والخدمات اللوجستية بمشاركة 55 شركة ووكالة محلية ودولية متخصصة في مجالات النقل والشحن واللوجستيات.

وتقام الفعاليات على أرض معرض مصراتة الدولي بمساحة تقدر بنحو 5 آلاف متر مربع، وبإشراف شركة ليبيا اللوجستية لتنظيم المعارض وبالتعاون مع الشريك الاستراتيجي المنطقة الحرة مصراتة وبدعم من المجلس البلدي ومعرض مصراتة الدولي.

المشاركون في المعرض
وقبل ساعات من انطلاق الفعاليات، قال مدير عام معرض ليبيا للنقل والخدمات اللوجيستية السنوسي بعيو في حديث إلى «بوابة الوسط» اليوم الأحد، إن فعاليات الدورة الثانية تتواصل على مدى ثلاثة أيام بمشاركة واسعة ومتميزة من مختلف الشركات والوكالاء في ليبيا ومصر وتونس والجزائر وسيرلانكا والنيجر وتركيا وإيطاليا.

وأوضح بعيو أن هذه المشاركات المتميزة فى فعاليات المعرض تتمثل في شركات طيران ونقل وشحن جوي وبحري وتموين سفن والطائرات وتشييد الجسور والطرق والإشارات المرورية وتدريب وتكنولوجيا المعلومات واستعراض السيارات ومعدات المناولة والسفر والسياحة.

أهداف المعرض
وأشار بعيو إلى أن فعاليات معرض ليبيا للنقل والخدمات اللوجيستية تستهدف التعريف بنشاط الشركات المحلية والدولية العاملة في هذا القطاع داخل ليبيا، وتعزيز القطاع الاقتصادي وتوسيع نطاق الأعمال في المنطقة وتوفير الفرص الاستثمارية والتجارية للشركات ورجال الأعمال المشاركين في الفعالية وتعزيز مفهوم سلاسل الإمداد.

وسيُعقد على هامش فعاليات الدورة الثانية لمعرض ليبيا للنقل والخدمات اللوجستية في مصراتة خلال أيامه الثلاتة  ورش عمل منها ورشة عمل بعنوان «المناطق الحرة والمؤاني فى تعزيز عمليات النقل واللوجستيات».

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