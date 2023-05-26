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فريق من القوات الخاصة يتجه إلى إيطاليا لتلقي دورة تدريبية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 26 مايو 2023, 01:14 مساء
فريق من القوات الخاصة يتجه إلى إيطاليا لتلقي دورة تدريبية
فريق من القوات الخاصة قبل توجهه إلى إيطاليا لتلقي تدريبات، 26 مايو 2023، (حكومتنا)
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يتوجه فريق من الضباط وضباط الصف من منتسبي القوات الخاصة إلى إيطاليا، لتلقي دورة تدريبية متقدمة.

ونشرت صفحة «حكومتنا» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة، صورة للفريق الذي يشارك في تلك التدريبات، التي تستهدف رفع مهاراتهم وكفاءتهم القتالية.

زيارة الحداد لإيطاليا
ويوم الإثنين الماضي، زار رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الفريق أول ركن محمد علي الحداد، وزارة الدفاع ورئاسة أركان الجيش الإيطالي، رفقة وفد عسكري رفيع المستوى.

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وركزت المحادثات على «توسيع نطاق عمل لجنة التعاون المشتركة وفريق الدعم الفني لدى ليبيا، والعديد من مجالات التعاون التي تخدم الجانبين»، وهذه هي الزيارة الثانية للحداد إلى إيطاليا في غضون شهرين، إذ جرت خلال زيارة سابقة، في مارس الماضي، مراسم توقيع الاتفاق الفني لتدريب القوات الخاصة.

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