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تحقيق بلاغات تزوير بيانات المواطنة ضمن ورشة عمل لأعضاء النيابة في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 26 مايو 2023, 10:34 صباحا
تحقيق بلاغات تزوير بيانات المواطنة ضمن ورشة عمل لأعضاء النيابة في بنغازي
أعضاء النيابة في نطاق دائرة محكمة استئناف بنغازي المشاركون في ورشة عمل، 25 مايو 2023، (مكتب النائب العام)
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أعلن مكتب النائب العام، اختتام ورشة عمل لإحاطة أعضاء النيابة في نطاق دائرة محكمة استئناف بنغازي بالإجراءات الإدارية العملية المتعلقة بالسجل المدني، حيث شهدت طرح غايات إجراءات تحقيق بلاغات جرائم تزوير بيانات المواطنة.

وتعرف المشاركون في الورشة على آلية عمل السجل المدني، بما يسهم في فهم البيانات المدرجة على قاعدة مصلحة الأحوال المدنية، حسب بيان المكتب على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الخميس.

الصور يشارك في ورشة العمل
وشهدت ورشة العمل انضمام النائب العام المستشار الصديق الصور، عبر وسائل الاتصال المغلقة، حيث طرحت الأهداف المرجوة من تخطيط ورشة العمل.

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وانتهت الفعاليات بتذكير أعضاء النيابة بمسؤولياتها الاجتماعية، وما تفرضه عليهم من جهد مضاعف، لمواجهة الواقعات الماسة بأمن المعلومات، وما يترتب عليها من تبعات تُخل بحجية ما يوثق في سجلات الأحوال المدنية، مما يتطلب إنجاز التحقيقات المتعلقة بها بسرعة ونجاح، حتى يترسخ مفهوم سيادة القانون وقيمة العدالة.

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