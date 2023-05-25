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السوق الرسمية: ارتفاع الدولار وتراجع اليورو والإسترليني

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 25 مايو 2023, 11:58 صباحا
السوق الرسمية: ارتفاع الدولار وتراجع اليورو والإسترليني
مقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)
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تباينت أسعار العملات الدولية مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية، اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء.

وارتفع سعر صرف الدولار إلى 4.82 دينار مقابل 4.81 دينار أمس، حسب نشرة الأسعار الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

وفي حين انخفض الجنيه الإسترليني إلى 5.95 دينار مقابل 5.98 دينار أمس، تراجع أيضا سعر اليورو إلى 5.17 دينار مقابل 5.18 دينار أمس.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار
وعلى صعيد سلة العملات العربية، زاد الدرهم الإماراتي إلى 1.31 دينار مقابل 1.30 دينار أمس، والدينار التونسي إلى 1.56 دينار مقابل 1.55 دينار أمس، بينما استقر الريال السعودي عند 1.28 دينار.

ولم يطرأ تغيير على سعر اليوان الصيني والليرة التركية ليسجلا 0.68 دينار، و0.24 دينار على الترتيب.

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