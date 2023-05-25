للمرة الأولى منذ سنوات.. إتلاف أدوية وأغذية غير مطابقة للمواصفات داخل ميناء طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة إتلاف كميات من الأغذية والأدوية والمعدات الطبية غير المطابقة للمواصفات في ميناء طرابلس البحري، في خطوة لم تُتخذ منذ سنوات.

ونفذت عمليات الإتلاف شركة مختصة، بآلات إعدام متطورة وصديقة للبيئة، وذلك بإشراف لجنة الإتلاف المشكلة من مصلحة الجمارك رفقة مركز الرقابة على الأغذية والأدوية ووزارة الصحة والإصحاح البيئي وجهاز الردع، حسب بيان الأخير على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

وجاءت عملية إعدام تلك المواد بعد إجراء التحاليل المخبرية اللازمة من قبل مركز الرقابة على الأغذية، وظهور نتائج بعدم مطابقتها للمواصفات، وبذلك جرى منع تداول تلك المواد في السوق الليبية.

أحد المشاركين في عملية الإعدام.

موقع إعدام أدوية وأغذية غير مطابقة.

عاملون مشاركون في إتلاف المواد غير المطابقة.

كمية من الأدوية غير المطابقة للمواصفات.