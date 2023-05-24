السفارة الأميركية تعلن تغييرات في قواعد التأشيرات لليبيين (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت السفارة الأميركية لدى ليبيا، اليوم الأربعاء، «تغييرا على مستوى قواعد المعاملة بالمثل لبعض التأشيرات الليبية والأميركية».

وأوضحت السفارة في بيان، «سوف يحصل المواطنون الليبيون والأميركيون الذين تتوفر فيهم الشروط الخاصة بالسفر لغاية الأعمال أو السياحة على تأشيرة بسنة واحدة متعددة الرحلات».

ووصف بيان السفارة الأميركية هذا القرار بأنه «نقلة نوعية مقارنة بالصلاحية الحالية للتأشيرة بثلاثة أشهر مع رحلة واحدة»، مشيرًا إلى «توحيد رسوم التأشيرة وإلغاء رسوم المعاملة بالمثل بالكامل للمواطنين الليبيين».

وأضاف البيان، «سوف يحصل الطلبة من البلدين الذين تتوفر فيهم شروط الحصول على تأشيرة طالب على تأشيرة بسنة متعددة الرحلات، بينما كانوا يحصلون في السابق على تأشيرة صالحة لرحلة دخول واحدة».

السفارة الأميركية: تغييرات مهمة

واعتبر البيان أن «هذه التغييرات المهمة على تسهيل السفر المشروع للأغراض الدبلوماسية والدراسية والثقافية والأعمال. والأهم من ذلك هو أنها سوف تعمق العلاقات المباشرة بين مواطني البلدين».

وفي أكتوبر الماضي، قالت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة إن السفارة الأميركية لدى ليبيا‬⁩ ستبدأ منح تأشيرات متعددة الدخول للطلبة الليبيين الدارسين في أميركا، خلال الفترة القريبة المقبلة، وذلك بعد توقفها لعدة سنوات. وأضافت، في بيان، إن «هذه الجهود ثمرة للتعاون الوثيق مع وزارة الخارجية الأميركية والجهود المبذولة من وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش خدمة للصالح العام، مما يسهم في ازدهار العلاقات الليبية الأميركية».