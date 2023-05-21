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حكومة الوحدة الوطنية تعزي إيطاليا في ضحايا الفيضانات

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 21 مايو 2023, 07:14 مساء
حكومة الوحدة الوطنية تعزي إيطاليا في ضحايا الفيضانات
عمال إنقاذ شمال إيطاليا أثناء تقديم المساعدة للسكان المحليين بإقليم إيميليا - رومانيا جراء الفيضانات. (آكي)
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قدمت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مساء اليوم الأحد، تعازيها إلى الحكومة الإيطالية في الضحايا الذين قضوا جراء الفيضانات التي اجتاحت إقليم إيميليا رومانيا شمال إيطاليا.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان «عن تعاطف دولة ليبيا وتضامنها مع جمهورية إيطاليا الصديقة جراء الفيضانات التي أسفرت عن مقتل عدد من الأشخاص وإجلاء الآلاف من منازلهم وخسائر في البنى التحتية».

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كما عبرت الوزارة، عن صادق تعازيها ومواساتها للحكومة والشعب الإيطالي الصديق وأهالي وذوي الضحايا، متمنية لإيطاليا وشعبها «الصديق السلامة الدائمة وتجنيبه شر الكوارث والمحن».

إجلاء 10 آلاف شخص وخسائر بملياري دولار جراء الفيضانات
وفاض قرابة 24 من الجداول والأنهار في الأنحاء الجنوبية الشرقية لمنطقة إيميليا-رومانيا عقب هطول أمطار غزيرة في وقت سابق من الأسبوع الماضي، ما تسبب في إغراق أحياء وأراضي زراعية بالكامل، ومقتل ونزوح العديد من الأشخاص.

وجرى إجلاء أكثر من عشرة آلاف شخص من منازلهم وأفادت تقارير عن مئات من انزلاقات التربة، بحسب مسؤولي المنطقة. كما قدر حاكم إيميليا رومانيا ستيفانو بوناتشيني الخسائر الناجمة عن الفيضانات بنحو ملياري دولار.

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