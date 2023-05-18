أوامر فورية بإخلاء 3 قرى في إيطاليا مهددة بالفيضان بعد مقتل 9 أشخاص

القاهرة - بوابة الوسط

أصدرت سلطات منطقة رافينا الإيطالية أوامر إخلاء فورية، اليوم الخميس، لثلاث قرى مهددة بفيضانات عقب تساقط أمطار غزيرة أودت بحياة تسعة أشخاص في أنحاء مناطق شمال شرق إيطاليا.

ووفق وكالة «فرانس برس»، توجهت حافلات للمساعدة في إجلاء الأهالي من فيلانوفا دي رافينا وفيليتو ورونكالتشيتشي بعد أن فاض نهر لاموني عن ضفاف.

وفاض قرابة 24 من الجداول والأنهر في الأنحاء الجنوبية الشرقية لمنطقة إيميليا-رومانيا عقب هطول أمطار غزيرة في وقت سابق هذا الأسبوع أغرقت أحياء وأراض زراعية بالكامل.

إجلاء 10 آلاف شخص

وجرى إجلاء أكثر من عشرة آلاف شخص من منازلهم وأفادت تقارير عن مئات من انزلاقات التربة، بحسب مسؤولي المنطقة.

توقف تساقط المطر في منتصف فترة بعد ظهر الأربعاء، وقال خبراء الأرصاد إنهم لا يتوقعون الكثير من الأمطار الخميس.

لكن مع تساقط ما يوازي ستة أشهر من الأمطار خلال 36 ساعة حيث تساقطت أمطار قياسية قبل أسبوعين، لا يمكن لأي منطقة أن تصمد، حسبما يرى حاكم إيميليا رومانيا ستيفانو بوناتشيني.

خسائر بقيمة ملياري دولار

وأضاف بوناتشيني في تصريحات تلفزيونية مساء أمس الأربعاء: «أحصينا ما يقدر بملياري دولار من الأضرار... لم تعد الأرض تمتص شيئا».

وقضى شخصان في المنطقة ذاتها في وقت سابق هذا الشهر بعد 48 ساعة من أمطار انهمرت بشكل شبه متواصل.

وانضمت القوات المسلحة الإيطالية وخفر السواحل إلى جهود الطوارئ ونشرت مروحيات لإنقاذ الأهالي من منازلهم وزوارق مطاطية للوصول إلى المنازل المحاصرة بالمياه من جميع الاتجاهات.

وبينما تراجعت مستويات المياه في بعض المناطق انهمك الأهالي في تنظيف المنازل والشوارع المغطاة بالأوحال السميكة والأنقاض المتناثرة.

فيضانات نادرة تؤجل سباق للفورمولا وان

وقال أحد أهالي مدينة تشيسينا ويدعى إدواردو أمادوري للوكالة الفرنسية أمس: «أعيش هنا منذ العام 1979، شهدت حصول فيضانات لكني لم أر شيئا كهذا على الإطلاق».

وتضررت آلاف المزارع في المناطق الزراعية الخصبة، لكن وزير الزراعة فرانشيسكو لولوبريجيدا قال إنه يتعين أن تنحسر المياه من أجل أن تتمكن الحكومة من إحصاء الخسائر.

وأعلن منظمو جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى، المرحلة السادسة من بطولة العالم للفورمولا وان، الذي كان مقررا نهاية الأسبوع الجاري على حلبة إيمولا الشهيرة، أمس الأربعاء، أن السباق لن يقام بسبب الفيضانات.

أمطار غزيرة عقب فترة جفاف

وجاءت الأمطار الغزيرة في أعقاب جفاف تأثرت به مناطق واسعة في شمال إيطاليا الشتاء الماضي، إضافة إلى شح قياسي للأمطار الصيف الماضي أتى على المحاصيل الزراعية.

وقال خبير الأرصاد الجوية في القوات الجوية باولو كابيتزي للوكالة الفرنسية: «علينا التعود على ذلك في المستقبل لأنه لسوء الحظ في السنوات الاخيرة كثيرا ما تنهمر هذه الأمطار الغزيرة».

وأضاف إنه لا يمكن إلقاء اللوم مباشرة على ظاهرة الاحتباس الحراري، «لكن التكرار المتزايد باستمرار لهذه الظاهرة يمكن أن يكون بوضوح نتيجة للتغير المناخي المستمر».