  • Alwasat News
Atwasat

8 قتلى وإجلاء الآلاف في فيضانات بشمال إيطاليا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 17 مايو 2023, 06:17 مساء
8 قتلى وإجلاء الآلاف في فيضانات بشمال إيطاليا
مياه الفيضانات تغمر أحد شوارع تشيسينا بوسط إيطاليا. (أ ف ب)
alwasat radio

لقي ثمانية أشخاص حتفهم وجرى إجلاء الآلاف إثر فيضانات مدمرة في شمال إيطاليا  حسب حصيلة جديدة أعلنها مسؤولون الأربعاء.

وقالت نائبة حاكم منطقة إيميليا رومانيا إيرينيه بريولو للصحفيين إن ما مجموعه ثمانية أشخاص لقوا حتفهم فيما لا يزال العديد مفقودين. وكانت شرطة فورلي تشيسينا في منطقة إيميليا رومانيا قد أعلنت في وقت سابق الأربعاء أن «عدد الضحايا المؤكد بلغ خمسة قتلى»، بحسب «فرانس برس».

وصرح مسؤول في شرطة المنطقة «في المجموع لدينا ثلاثة ضحايا في فورلي وواحد في تشيسينا وواحد في تشيسيناتيكو قد يكون رجلا ألمانيا فقد أثره قبل أيام في ريميني». وقبل أسبوعين فقط تعرضت منطقة إيميليا رومانيا، إحدى أكثر المناطق الغنية في إيطاليا، لأمطار غزيرة ما تسبب بفيضانات أودت بشخصين.

مستوى الأمطار يبلغ هذه المرة 50 سنتم 
وبلغ مستوى الأمطار هذه المرة 50 سنتم تساقطت في غضون 36 ساعة في فورلي وتشيسنا ورافينا، أي حوالي نصف المعدل السنوي العادي من الأمطار. وقال وزير الحماية المدنية نيلو موسوميتشي إن مثل الوضع «نادرًا ما حدث». وصرح للصحفيين أن «الوضع لا يزال خطيرا للغاية» لكنه توقع أن تخف الأمطار خلال اليوم.

وتسببت الفيضانات في إلغاء سباق فورمولا واحد الذي كان مقررًا الأحد في إيمولا. وقال حاكم منطقة إيميليا رومانيا ستيفانو بوناتشيني إن المنطقة تعرضت لضربة «تشبه الزلزال». وعمل المسعفون طوال الليل لإنقاذ الأطفال وكبار السن وأصحاب الاحتياجات الخاصة من المياه التي كانت ترتفع.

-  وفاة أكثر من 100 شخص جراء الفيضانات في الكونغو
-  نيجيريا تواجه خطر أزمة غذائية وسط فيضانات كاسحة

وجرى إجلاء قرابة 3000 شخص من منازلهم في بولونيا فيما قال رئيس بلدية رافينا إن قرابة 5000 شخص يجري إجلاؤهم على سبيل الاحتياط. ونحو 5000 شخص محرومون من الكهرباء.

وفاضت مياه 21 نهرًا بين يومي الثلاثاء والأربعاء فيما أفادت 36 من السلطات المحلية عن فيضانات و46 منها أفادت عن انزلاق أتربة. وحضت وكالة الحماية المدنية الأهالي على توخي «أكبر درجة من الحذر» بينما دعا رؤساء البلديات المواطنين إلى التوجه إلى مناطق مرتفعة.

إجلاء الناس في مراكب مطاطية
وفي فورلي أظهرت مشاهد طرقًا تغمرها المياه فيما كان عناصر الإطفاء يقومون بإجلاء الناس في مراكب مطاطية. وفي أماكن أخرى اندفعت المياه الموحلة بسرعة كبيرة تحت أقواس ممرات مسقوفة في بولونيا، فيما عبر بعض الأهالي الطريق سباحة لإنقاذ طفل عمره ثلاث سنوات.

وغردت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني أثناء توجهها للمشاركة في قمة مجموعة السبع في اليابان، لتأكيد دعمها للمتضررين وقالت إن الحكومة «على استعداد للاستجابة بالمساعدات الضرورية».

وتعرضت مناطق واسعة في شمال إيطاليا لجفاف الشتاء الماضي، يضاف إلى شح قياسي للأمطار الصيف الماضي أتى على المحاصيل الزراعية. لكن هذا الربيع كان أكثر رطوبة وبرودة من المعدلات الطبيعية في انحاء إيطاليا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: الدوريات الأوروبية.. وتدني مستوى الكرة الليبية

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: الدوريات الأوروبية.. وتدني مستوى الكرة ...
قناة «WTV» تعلن مواعيد استديوهات نقل الجولة السابعة «إياب» من «دورينا»

قناة «WTV» تعلن مواعيد استديوهات نقل الجولة السابعة «إياب» من «دورينا»
«صنع في مصر» عندما تلتقي السلع الفاخرة مع العمل الحرفي

«صنع في مصر» عندما تلتقي السلع الفاخرة مع العمل الحرفي
واشنطن ترصد 10 ملايين دولار نظير معلومات عن قرصان روسي

واشنطن ترصد 10 ملايين دولار نظير معلومات عن قرصان روسي
الخمس يخطف فوزًا ثمينًا في صراع تفادي الهبوط

الخمس يخطف فوزًا ثمينًا في صراع تفادي الهبوط
انطلاق مؤتمر ليبيا الدولي لطب الأطفال في طرابلس

انطلاق مؤتمر ليبيا الدولي لطب الأطفال في طرابلس
إنتر يجدد تفوقه على ميلان ويحجز بطاقة نهائي أبطال أوروبا

إنتر يجدد تفوقه على ميلان ويحجز بطاقة نهائي أبطال أوروبا
عائلات فلسطينية فقدت منازلها تحصي دمار خمسة أيام من القتال في غزة

عائلات فلسطينية فقدت منازلها تحصي دمار خمسة أيام من القتال في غزة
نفوق نحو 20 مليون طائر في أوروبا بسبب الزراعة الحديثة واستخدام المبيدات

نفوق نحو 20 مليون طائر في أوروبا بسبب الزراعة الحديثة واستخدام المبيدات
انتهت عبر «WTV»: الاتحاد يستقبل أساريا في «دورينا»

انتهت عبر «WTV»: الاتحاد يستقبل أساريا في «دورينا»
صادرات روسيا النفطية تسجل أعلى مستوى منذ الغزو

صادرات روسيا النفطية تسجل أعلى مستوى منذ الغزو
عبر «WTV».. ثلاث مباريات في «دورينا» يتصدرها الاتحاد وأساريا

عبر «WTV».. ثلاث مباريات في «دورينا» يتصدرها الاتحاد وأساريا
من قتال الجنرالين إلى الممرات الإنسانية.. الأحداث الرئيسية منذ اندلاع النزاع في السودان

من قتال الجنرالين إلى الممرات الإنسانية.. الأحداث الرئيسية منذ اندلاع النزاع في ...
تصاعد القصف مع استمرار القتال بين طرفي الصراع في السودان

تصاعد القصف مع استمرار القتال بين طرفي الصراع في السودان
«زاد».. قصة رسام كاريكاتير يواجه الرئيس قيس سعيد بريشته

«زاد».. قصة رسام كاريكاتير يواجه الرئيس قيس سعيد بريشته
تسرب الوقود يجبر «فيراري» على استدعاء سيارتها

تسرب الوقود يجبر «فيراري» على استدعاء سيارتها
سلة الأهلي طرابلس تفوز على النصر

سلة الأهلي طرابلس تفوز على النصر
المنقوش تصل إلى الكويت في رابع محطاتها الخليجية

المنقوش تصل إلى الكويت في رابع محطاتها الخليجية
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
جو بايدن متفائل بالتوصل إلى اتفاق معقول حول الميزانية
جو بايدن متفائل بالتوصل إلى اتفاق معقول حول الميزانية
أنقرة تستدعي السفير الألماني بعد توقيف صحفيين تركيين في فرانكفورت
أنقرة تستدعي السفير الألماني بعد توقيف صحفيين تركيين في فرانكفورت
إردوغان يعلن تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية «شهرين»
إردوغان يعلن تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية «شهرين»
مبعوث صيني في كييف للبحث في «تسوية سياسية»
مبعوث صيني في كييف للبحث في «تسوية سياسية»
8 قتلى وإجلاء الآلاف في فيضانات بشمال إيطاليا
8 قتلى وإجلاء الآلاف في فيضانات بشمال إيطاليا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
نسبة المشاركة وصلت لـ88.9%.. إجراء جولة ثانية للانتخابات الرئاسية التركية
نسبة المشاركة وصلت لـ88.9%.. إجراء جولة ثانية للانتخابات ......
مؤشرات أولية: الانتخابات التركية تقترب من جولة ثانية بعد فرز نحو 90%
مؤشرات أولية: الانتخابات التركية تقترب من جولة ثانية بعد فرز......
نتائج أولية للانتخابات الرئاسية التركية: إردوغان يحصل على 59% مقابل 35% لكيليتشدار أوغلو
نتائج أولية للانتخابات الرئاسية التركية: إردوغان يحصل على ......
النواب الفرنسيون يتبنون قانونا يلزم البلديات برفع علم الاتحاد الأوروبي
النواب الفرنسيون يتبنون قانونا يلزم البلديات برفع علم ......
لليوم الثاني.. إردوغان يلغي أنشطته الخميس بداعي المرض
لليوم الثاني.. إردوغان يلغي أنشطته الخميس بداعي المرض...
المزيد
الأمم المتحدة: نصف سكان السودان يحتاجون إلى مساعدات إنسانية بنحو 3.03 مليار دولار
الأمم المتحدة: نصف سكان السودان يحتاجون إلى مساعدات إنسانية ......
موسكو تؤكد تمديد اتفاق الحبوب لكنها تندد بتطبيق «غير متوازن»
موسكو تؤكد تمديد اتفاق الحبوب لكنها تندد بتطبيق «غير متوازن»...
أول رد فعل أوكراني على تمديد اتفاق تصدير الحبوب
أول رد فعل أوكراني على تمديد اتفاق تصدير الحبوب...
8 قتلى وإجلاء الآلاف في فيضانات بشمال إيطاليا
8 قتلى وإجلاء الآلاف في فيضانات بشمال إيطاليا...
مبعوث صيني في كييف للبحث في «تسوية سياسية»
مبعوث صيني في كييف للبحث في «تسوية سياسية»...
المزيد