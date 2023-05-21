سقوط عصابة سرقة السيارات في بنينا (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز شرطة بنينا، اليوم الأحد،القبض على تشكيل عصابي يمتهن سرقة المركبات، مشيرا إلى ضبط مركبتين مسروقتين من درنة.

تفاصيل سقوط العصابة

بدأت تفاصيل الواقعة مع ورود معلومات لأعضاء التحريات بالمركز عن إحدي المركبات المسروقة في المنطقة، ليضبط أعضاء التحريات إحدى المركبات المسروقة نوع «مازدا 323 اللون أخضر» وعلى متنها أحد الأشخاص. وأفاد البيان أن الاستدلال كشف عن تشكيل عصابي مكون من ثلاثة أشخاص، بينهما اثنان من مدينة بنغازي، والثالث من درنة.

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واعترف المتهم - وفق البيان- بعدة سرقات من مدينة بنغازي، والبيضاء، ودرنة، وجرى التعميم على مركبة أخرى من النوع نفسه، وبالتعاون مع مركز شرطة بوعطني جرى ضبطها وتسليمها إلى مركز شرطة بنينا.

وأحيل المتهمون إلى النيابة العامة التي أمرت بإيداعهم مؤسسة الإصلاح والتأهيل.

سيارة مسروقة جرى ضبطها في جهة اختصاص مركز شرطة بنينا. (مديرية أمن بنغازي)

أحد أفراد عصابة سرقة السيارات في مركز شرطة بنينا عقب ضبطة بواسطة رجال التحريات. (مديرية أمن بنغازي)