استعادة سيارة بعد 7 سنوات من سرقتها بحي الأندلس

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط أعضاء مكتب البحث الجنائي بمديرية أمن طرابلس، اليوم الثلاثاء، سيارة مبلغ عن سرقتها بمركز شرطة حي الأندلس منذ سبع سنوات.

ويتعلق الأمر بسيارة نوع «كيا سيراتو» جرى التبليغ عن سرقتها بمركز شرطة حي الأندلس منذ 27 يونيو 2017، وفق بيان صادر عن وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

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وتبين أن السيارة تحمل لوحات معدنية مزورة وجرى بيعها. وأُلقي القبض على الشخص الذي باعها، وجرى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية وإحالة السيارة إلى مركز شرطة حي الأندلس لاستكمال باقي الإجراءات.

السيارة المسروقة بعد ضبطها، 16 مايو 2023. (وزارة الداخلية)