ضبط 6 سيارات مسروقة في حملة أمنية ببني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

أعلنت مديرية أمن بني وليد، ضبط ست سيارات مسروقة خلال حملة تفتيشية قامت بها دوريات التحري في مكتب مباحث المرور، بالتنسيق مع أقسام النجدة والبحث الجنائي بالمديرية.

وأوضح عضو المكتب الإعلامي بالمديرية محمد صالح، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأحد، أن ضبط تلك السيارات المسروقة جاء عن طريق الاستعلام الأمني الذي جرى العمل به خلال الفترة الأخيرة، بتعليمات من وزير الداخلية المكلف في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة اللواء عماد الطرابلسي.

إجراءات قانونية مع السيارات المضبوطة

وأشار صالح إلى الانتهاء من ضبط جميع السيارات المسروقة التي توجد بها بلاغات مديريات الأمن على مستوي الدولة، لإرجاع الحقوق إلى أهلها بعد اتخاذ الإجراءت القانونية حيال الضبطيات.

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وأضاف، أن العملية مستمرة داخل مدينة بني وليد، بالتنسيق مع مديرية الأمن، فيما ستجري إحالة جميع الضبطيات إلى قسم البحث الجنائي بني وليد، بعد أخذ الإجراءات القانونية.

اثنان من أفراد مديرية أمن بني وليد خلال حملة ضبط السيارات المسروقة. (مديرية الأمن)