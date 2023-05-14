السفيرة البريطانية ترتدي الزي التقليدي الليبي: ملابس فاخرة وجميلة

القاهرة - بوابة الوسط

ظهرت السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال، مرتدية الزي الليبي التقليدي، لأول مرة.

ونشرت السفيرة صورًا لها وهي ترتدي الزي التقليدي عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الأحد، قائلة: «يشرفني أن أشارك في مناسبة اجتماعية ليبية وأن أجرب ارتداء الزي الليبي التقليدي لأول مرة».

وأضافت هورندال: «من الرائع تجربة الملابس الليبية الفاخرة والجميلة... أمسية رائعة مع نساء رائعات».

مشاركة بريطانية في فعالية «نتطوع لنتعلم»

والأسبوع الماضي، شاركت السفيرة البريطانية في حدث «نتطوع لنتعلم» في مدرسة التقدم في العاصمة طرابلس.

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كما شاركت هورندال في التطوع بأنشطة: رواية القصص والرياضة وغرس الأشجار وممارسة عدد من الفنون.

وقالت السفيرة: «شاركت في التطوع لمناسبة تتويج الملك تشارلز... أحببت اللعب بالروبوتات ومساعدة الأطفال على اختيار كتاب ليأخذوه إلى منازلهم».