الدبيبة يشيد باستكمال تفعيل عمل السفارة البريطانية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أشاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، بإتمام تفعيل عمل السفارة البريطانية «بالكامل في ليبيا»، وذلك خلال لقائه اليوم الأربعاء في مكتبه بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس السفيرة كارولين هورندال.

وقالت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الدبيبة بحث مع السفيرة البريطانية «سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، والـتأكيد على توحيد الجهود الدولية والمحلية لإجراء الانتخابات هذا العام».

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وأضافت أن الدبيبة أشاد بدوره بجهود السفيرة البريطانية «في تفعيل عمل السفارة في طرابلس، والتنسيق في تقديم التأشيرات للمواطنين، كآخر خطوة في استكمال عمل السفارة بالكامل في ليبيا».

واستأنفت السفارة البريطانية العمل من طرابلس في 5 يونيو الماضي، بالتزامن مع احتفالات المملكة المتحدة بـ«اليوبيل البلاتيني» للملكة الراحلة إليزابيث الثانية، وبعد أكثر من 8 سنوات من مغادرتها ليبيا في العام 2014 على خلفية تردي الأوضاع الأمنية وتفاقم الأزمة السياسية آنذاك.

لقاء الدبيبة مع السفيرة البريطانية كارولين هورندال، الأربعاء 10 مايو 2023. (حكومتنا)