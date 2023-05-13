«الأرصاد»: منخفض صحراوي على مناطق غرب ليبيا (السبت 13 مايو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، منخفضا صحراويا يؤثر على مناطق غرب ليبيا، برياح نشطة وارتفاع في درجات الحرارة، يمتد تأثيره ليشمل بعض المناطق الشرقية، بينما يتراجع تأثيره تدريجيا من مساء الغد على مناطق الشمال الغربي.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، وتتكاثر السحب من مساء يوم الإثنين، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق الساحلية.

الرياح: جنوبية شرقية فجنوبية غربية نشطة السرعة إلى قوية أحيانا قد تصل سرعتها على بعض المناطق إلى (50) كم/ س، مما قد يتسبب في إثارة الأتربة والغبار، وهبوط الرؤية الأفقية تتحول تدريجيا بداية من مساء يوم الغد إلى غربية فشمالية غربية نشطة السرعة على أقصى الساحل الغربي.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 35 و40 درجة مئوية، وتسجل تراجعا تدريجيا من مساء غد، ويكون ملحوظا يوم الإثنين على أغلب المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط يوم الغد على الخليج وسهل بنغازي، مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 29 و35 درجة مئوية، ولا تتجاوز 23 درجة مئوية على أقصى الساحل الشرقي وتسجل زيادة من يوم غد على أغلب المناطق.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 35 و41 درجة مئوية، وتسجل زيادة غدا على أغلب المناطق، ثم تتراجع بداية من مساء الإثنين.