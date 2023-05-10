«تاتنفت» الروسية تعلن اكتشافًا نفطيًا جديدًا في حوض غدامس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة «تاتنفت» الروسية اكتشافًا نفطيًا جديدًا بمنطقة العقد 82/04 والواقعة بحوض غدامس، غرب ليبيا، وفق ما أكدته المؤسسة الوطنية للنفط في بيان اليوم الأربعاء.

وأوضحت المؤسسة في بيان أن الشركة الروسية قامت باختبار «البئر الاستكشافية و1-82/4 (F1-82/4)» التي حفرتها على عمق إجمالي يبلغ 8.500 قدم وتقع على بعد حوالي 330 كم جنوب طرابلس».

وقالت المؤسسة إن «معدل التدفق المحقق هو 1.870 برميل نفط يوميًا من الحجر الرملي الديفوني والأوردوفيشي من خلال حجم خانق معين وفقًا للتشريعات الليبية»، مشيرة إلى أن «هذه البئر تمثل الاكتشاف الثالث لنشاط الاستكشاف للشركة في منطقة العقد 82/04».

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وشركة «تاتنفت» للنفط فرع ليبيا هي المشغل لمنطقة العقد «82/4» كطرف ثانٍ والمرتبطة مع المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا باتفاقية استكشاف ومقاسمة إنتاج «إبسا» وقعها الطرفان في ديسمبر 2005.