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الدبيبة ينعى 4 خريجين من كلية الطيران توفوا بحادث سير أثناء عودتهم إلى تراغن

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 09 مايو 2023, 08:28 مساء
الدبيبة ينعى 4 خريجين من كلية الطيران توفوا بحادث سير أثناء عودتهم إلى تراغن
الخريجين الأربعة من كلية الطيران بالسبيعة الذين توفوا في طريقة عودتهم إلى ذويهم في تراغن، الثلاثاء 9 مايو 2023. (الإنترنت)
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نعى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الثلاثاء، أربعة خريجين من كلية الطيران، توفوا بحادث سير وهم في طريقهم إلى بلدية تراغن جنوب غرب ليبيا.

وتُوفيَّ الطلاب الأربعة بحادث سير تعرضوا له وهم في طريقهم إلى بلدية تراغن للاحتفال مع ذويهم بتخرجهم في كلية الطيران بمنطقة السبيعة جنوب غرب طرابلس، هم: محمد عبدالسيد الدكر، ومحمد أبوصلاح كاتي، وسند أبوبكر شكرة، ورضا عبدالسلام شكرة.

وقال الدبيبة عبر صفحته على «فيسبوك»: «اتصلت للتو بأهالي المغفور لهم بإذن الله محمد كاتي، وسند ورضا شكرة، ومحمد الدكر، وعبرت عن بالغ الأسى والحزن في فاجعة وفاتهم وهم في طريقهم إلى مدينتهم تراغن للاحتفال مع أهلهم بفرحة تخرجهم من كلية الطيران». معربًا عن «خالص التعازي والمواساة لأهلهم وذويهم، وكل أهلنا في تراغن الحبيبة».

وأفاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأن أهالي الطلاب الأربعة كانوا يستعدون للاحتفال بتخرجهم في كلية الطيران بعد تجهيز موكب كبير لهم بمدخل مدينة تراغن، مشيرين إلى أن الحادث وقع على طريق غدوة - تراغن، نتيجة حفرة عميقة في الطريق.

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