  • Alwasat News
Atwasat

مهلة لإخلاء عمارة وحديقة عامة في سبها

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 09 مايو 2023, 11:18 صباحا
مهلة لإخلاء عمارة وحديقة عامة في سبها
عناصر من إدارة إنفاذ القانون ينفذون مهام إزالة مخالفات في سبها، 8 مايو 2023. (إدارة إنفاذ القانون)
alwasat radio

أعلنت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية منح مهلة 72 ساعة لإخلاء عمارة مخالفة في سبها، كما أخطرت شاغلي الحديقة العامة في الشارع الواسع في المدينة بإخلائها لتسليمها إلى مصلحة الأملاك العامة.

وقالت الإدارة في بيان مقتضب، إن ذلك يأتي ضمن جهودها لوقف التعديات الواقعة على الأراضي المملوكة للدولة بمدينة سبها، حسب ما يصدر من تعليمات من الجهات القضائية بالدولة.

وأوضحت الإدارة أن إجراءاتها الأخيرة جرت بالتعاون مع الحرس البلدي سبها وكتيبة «11»، ضمن العمل بالغرفة المشتركة برئاسة المحامي العام سبها والمشكلة بتعليمات من النائب العام.

مهلة 72 ساعة لإخلاء فندق في سبها
والسبت، منحت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية شاغلي أحد فنادق سبها مهلة 72 ساعة للخروج منه وتسليمه إلى الجهات المالكة له.

- مهلة 72 ساعة لإخلاء فندق بسبها
- «إنفاذ القانون»: مداهمة أوكار بيع الأسلحة والذخائر والمخدرات في سبها
- «إنفاذ القانون»: إزالة محطة وقود غير شرعية في سبها
- إزالة التعديات على مشروعات زراعية في سبها

ويتعلق الأمر بفندق «أفريقيا- سبها»، وجاءت المهلة لشغله بالمخالفة للقانون، وفق بيان مقتضب صادر عن إدارة إنفاذ القانون.
وأشار البيان إلى أن ذلك يأتي ضمن العمل بالغرفة المشتركة برئاسة المحامي العام سبها، والمشكّلة من قبل النائب العام لوقف التعديات على الممتلكات بمدينة سبها.

مداهمة أوكار بيع الأسلحة والذخائر والمخدرات في سبها
والجمعة، أعلنت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية استهدافها أوكار بيع الأسلحة والذخائر وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية في مدينة سبها.

وشارك في العملية الأمنية قسم البحث الجنائي سبها والكتيبة «11»، وأسفرت عن ضبط عدد من الأشخاص داخل هذه الأوكار إلى جانب ضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة، وفق بيان مقتضب صادر عن الإدارة.

وفي فبراير الماضي، أعلنت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية إزالة محطة وقود غير شرعية ومصادرة محتوياتها كافة في سبها. وتقع المحطة بالشركة الهندية بمفترق طريق أوباري، وفق بيان مقتضب صادر عن الإدارة.
 

عناصر من إدارة إنفاذ القانون ينفذون مهام إزالة مخالفات في سبها، 8 مايو 2023. (إدارة إنفاذ القانون)
عناصر من إدارة إنفاذ القانون ينفذون مهام إزالة مخالفات في سبها، 8 مايو 2023. (إدارة إنفاذ القانون)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بدء العرض العسكري في الساحة الحمراء بموسكو بحضور بوتين

بدء العرض العسكري في الساحة الحمراء بموسكو بحضور بوتين
«أدرينالين»: 32 بار .. مع «COLOMBY»

«أدرينالين»: 32 بار .. مع «COLOMBY»
«أدرينالين».. مع «COLOMBY»

«أدرينالين».. مع «COLOMBY»
«أطفال أبطال» (11)‎: المتحدي

«أطفال أبطال» (11)‎: المتحدي
«أكلات ماجدة 2» (حـ 23): دبابيس الدجاج وقطايف عصافيري

«أكلات ماجدة 2» (حـ 23): دبابيس الدجاج وقطايف عصافيري
14 هدفا في الأسبوع الـ14 من «دورينا».. و«بوابة الوسط» تستعرض الجولة الـ15

14 هدفا في الأسبوع الـ14 من «دورينا».. و«بوابة الوسط» تستعرض الجولة الـ15
مسعود السلامي: «6+6» وُلِدت ميتة.. وسنذهب إلى لجنة رفيعة المستوى يختارها باتيلي

مسعود السلامي: «6+6» وُلِدت ميتة.. وسنذهب إلى لجنة رفيعة المستوى يختارها باتيلي
جبريل أوحيدة: أطراف تضغط على لجنة «6+6» لعرقلة إعداد قوانين الانتخابات

جبريل أوحيدة: أطراف تضغط على لجنة «6+6» لعرقلة إعداد قوانين الانتخابات
10 أخطاء تقع فيها الأم عند إدخال الطعام للرضيع

10 أخطاء تقع فيها الأم عند إدخال الطعام للرضيع
شاهد في «هذا المساء»: «6+6».. هل تهزم لجان باتيلي القوة القاهرة؟

شاهد في «هذا المساء»: «6+6».. هل تهزم لجان باتيلي القوة القاهرة؟
«كلينكا»: أمراض شائعة تصاب بها عين مريض السكري

«كلينكا»: أمراض شائعة تصاب بها عين مريض السكري
«في التسعين»: الخمسي يفجر معضلة أخرى لكرة القدم في ليبيا

«في التسعين»: الخمسي يفجر معضلة أخرى لكرة القدم في ليبيا
«وسط الخبر»: شبح يطارد الليبيين ويعرقل الانتخابات!

«وسط الخبر»: شبح يطارد الليبيين ويعرقل الانتخابات!
اجتماعات تقابلية في بنغازي لتوحيد رئاسة أركان القوات البحرية الليبية

اجتماعات تقابلية في بنغازي لتوحيد رئاسة أركان القوات البحرية الليبية
لأول مرة فى أميركا.. نيويورك تحظر استخدام أفران الغاز في المباني الجديدة

لأول مرة فى أميركا.. نيويورك تحظر استخدام أفران الغاز في المباني الجديدة
قراءة جديدة لماضي أميركا اللاتينية الاستعماري في معرض بنيويورك

قراءة جديدة لماضي أميركا اللاتينية الاستعماري في معرض بنيويورك
كيك التوفي من المطبخ الألماني

كيك التوفي من المطبخ الألماني
أضرار إغلاق باب السيارة بعنف

أضرار إغلاق باب السيارة بعنف
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
ضبط متهمين في واقعة سطو مسلح بصبراتة
ضبط متهمين في واقعة سطو مسلح بصبراتة
السوق الرسمية: انخفاض اليورو والإسترليني أمام الدينار
السوق الرسمية: انخفاض اليورو والإسترليني أمام الدينار
حالة الطقس في ليبيا (الثلاثاء 9 مايو 2023)
حالة الطقس في ليبيا (الثلاثاء 9 مايو 2023)
تحذير من رياح نشطة على الساحل الغربي
تحذير من رياح نشطة على الساحل الغربي
السفير الفرنسي يدعو «6+6» إلى الإسراع من إنجاز القوانين الانتخابية
السفير الفرنسي يدعو «6+6» إلى الإسراع من إنجاز القوانين ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تحديد موعد الامتحانات النهائية لصفوف النقل بالتعليم الأساسي والثانوي
تحديد موعد الامتحانات النهائية لصفوف النقل بالتعليم الأساسي ......
انتشال جثة من أحد المنازل في طرابلس
انتشال جثة من أحد المنازل في طرابلس...
هيئة الأوقاف تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك
هيئة الأوقاف تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك...
ليبيون يؤدون صلاة عيد الفطر في عدد من المدن مع الانقسام حول رؤية هلال شوال (صور)
ليبيون يؤدون صلاة عيد الفطر في عدد من المدن مع الانقسام حول ......
موقع إيطالي: ماذا يعني استقبال ميلوني لحفتر في روما؟
موقع إيطالي: ماذا يعني استقبال ميلوني لحفتر في روما؟...
المزيد
شاحنة وقود تصدم سيارتين بالطريق السريع في طرابلس
شاحنة وقود تصدم سيارتين بالطريق السريع في طرابلس...
بدعم أممي.. برامج تدريبية لـ60 محامية شابة في بنغازي
بدعم أممي.. برامج تدريبية لـ60 محامية شابة في بنغازي...
مهلة لإخلاء عمارة وحديقة عامة في سبها
مهلة لإخلاء عمارة وحديقة عامة في سبها...
السفير الفرنسي يدعو «6+6» إلى الإسراع من إنجاز القوانين الانتخابية
السفير الفرنسي يدعو «6+6» إلى الإسراع من إنجاز القوانين ......
تحذير من رياح نشطة على الساحل الغربي
تحذير من رياح نشطة على الساحل الغربي...
المزيد