مهلة لإخلاء عمارة وحديقة عامة في سبها

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية منح مهلة 72 ساعة لإخلاء عمارة مخالفة في سبها، كما أخطرت شاغلي الحديقة العامة في الشارع الواسع في المدينة بإخلائها لتسليمها إلى مصلحة الأملاك العامة.



وقالت الإدارة في بيان مقتضب، إن ذلك يأتي ضمن جهودها لوقف التعديات الواقعة على الأراضي المملوكة للدولة بمدينة سبها، حسب ما يصدر من تعليمات من الجهات القضائية بالدولة.



وأوضحت الإدارة أن إجراءاتها الأخيرة جرت بالتعاون مع الحرس البلدي سبها وكتيبة «11»، ضمن العمل بالغرفة المشتركة برئاسة المحامي العام سبها والمشكلة بتعليمات من النائب العام.



مهلة 72 ساعة لإخلاء فندق في سبها

والسبت، منحت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية شاغلي أحد فنادق سبها مهلة 72 ساعة للخروج منه وتسليمه إلى الجهات المالكة له.

- مهلة 72 ساعة لإخلاء فندق بسبها

- «إنفاذ القانون»: مداهمة أوكار بيع الأسلحة والذخائر والمخدرات في سبها

- «إنفاذ القانون»: إزالة محطة وقود غير شرعية في سبها

- إزالة التعديات على مشروعات زراعية في سبها

ويتعلق الأمر بفندق «أفريقيا- سبها»، وجاءت المهلة لشغله بالمخالفة للقانون، وفق بيان مقتضب صادر عن إدارة إنفاذ القانون.

وأشار البيان إلى أن ذلك يأتي ضمن العمل بالغرفة المشتركة برئاسة المحامي العام سبها، والمشكّلة من قبل النائب العام لوقف التعديات على الممتلكات بمدينة سبها.



مداهمة أوكار بيع الأسلحة والذخائر والمخدرات في سبها

والجمعة، أعلنت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية استهدافها أوكار بيع الأسلحة والذخائر وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية في مدينة سبها.



وشارك في العملية الأمنية قسم البحث الجنائي سبها والكتيبة «11»، وأسفرت عن ضبط عدد من الأشخاص داخل هذه الأوكار إلى جانب ضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة، وفق بيان مقتضب صادر عن الإدارة.



وفي فبراير الماضي، أعلنت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية إزالة محطة وقود غير شرعية ومصادرة محتوياتها كافة في سبها. وتقع المحطة بالشركة الهندية بمفترق طريق أوباري، وفق بيان مقتضب صادر عن الإدارة.



عناصر من إدارة إنفاذ القانون ينفذون مهام إزالة مخالفات في سبها، 8 مايو 2023. (إدارة إنفاذ القانون)