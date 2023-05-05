«إنفاذ القانون»: مداهمة أوكار بيع الأسلحة والذخائر والمخدرات في سبها

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، الجمعة، استهدافها أوكار بيع الأسلحة والذخائر وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية في مدينة سبها.

وشارك في العملية الأمنية قسم البحث الجنائي سبها والكتيبة «11»، وأسفرت عن ضبط عدد من الأشخاص داخل هذه الأوكار إلى جانب ضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة، وفق بيان مقتضب صادر عن الإدارة.

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وفي فبراير الماضي، أعلنت إدارة إنقاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية إزالة محطة وقود غير شرعية ومصادرة محتوياتها كافة في سبها. وتقع المحطة بالشركة الهندية بمفترق طريق أوباري، وفق بيان مقتضب صادر عن الإدارة.

عناصر إنفاذ القانون يداهمون أوكار بيع الأسلحة والذخائر والمخدرات في سبها، 5 مايو 2023. (إدارة إنفاذ القانون)

عناصر إنفاذ القانون يداهمون أوكار بيع الأسلحة والذخائر والمخدرات في سبها، 5 مايو 2023. (إدارة إنفاذ القانون)

عناصر إنفاذ القانون يداهمون أوكار بيع الأسلحة والذخائر والمخدرات في سبها، 5 مايو 2023. (إدارة إنفاذ القانون)

عناصر إنفاذ القانون يداهمون أوكار بيع الأسلحة والذخائر والمخدرات في سبها، 5 مايو 2023. (إدارة إنفاذ القانون)

عناصر إنفاذ القانون يداهمون أوكار بيع الأسلحة والذخائر والمخدرات في سبها، 5 مايو 2023. (إدارة إنفاذ القانون)